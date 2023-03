Chi è Alberto Salerno, marito di Mara Maionchi/ Le figlie Giulia e Camilla

Alberto Salerno e Mara Maionchi, dal 1976 uniti dalla musica e dall’amore

Il ruolo di Mara Maionchi è da diversi anni centrale nel contesto televisivo, trovando una discreta popolarità sul piccolo schermo che è puramente un’eco della sua eccezionale caratura nell’ambito musicale. Oltre ai successi professionali, l’ambito artistico ha donato alla produttrice anche la possibilità di legarsi all’amore della sua vita, Alberto Salerno. I due si sono conosciuti proprio grazie alla passione in comune per la musica; non a caso, dopo il matrimonio hanno deciso di collaborare in maniera congiunta anche dal punto di vista professionale.

Alberto Salerno è nato nel ’49 ed è tra i più stimati parolieri del panorama italiano; sua la firma di alcune delle canzoni più apprezzate della musica leggera italiana. Da Un ragazzo di strada a Non ho l’età, passando per il sodalizio con Eros Ramazzotti, Zucchero e Mino Reitano. La relazione del compositore e autore con Mara Maionchi risale ai primi anni ’70, suggellata con il matrimonio nel 1976. Dal loro intenso e longevo amore sono nate due splendide figlie, Camilla e Giulia, che a loro volta hanno donato ai genitori 3 nipoti di nome Niccolò, Margherita e Mirtilla.

Camilla e Giulia; la carriera discografica delle figlie di Mara Maionchi e Alberto Salerno

Camilla e Giulia, figlie di Alberto Salerno e Mara Maionchi, svolgono un ruolo cruciale nell’attività professionale dei genitori grazie anche all’ottimo rapporto dal punto di vista affettivo. Giulia Salerno, primogenita della coppia, è infatti un perno dell’etichetta discografica Non ho l’età, oltre ad aver avviato un progetto parallelo con la sorella Camilla: la Cimice Record. Inoltre, il primo e terzo nipote di Alberto Salerno e Mara Maionchi sono figli di Giulia: Nicolò e Margherita.

Per quanto riguarda la figlia più piccola, Camilla, come anticipato ha attualmente svariati impegni professionali che riguardano l’etichetta discografica fondata con la sorella: la Cimice Record. Prima di tale progetto era comunque tra gli alfieri della società dei genitori – Alberto Salerno e Mara Maionchi – la casa di produzione discografica “Non ho l’età”. La sua carriera inizia però nell’ambito delle pubblicazioni, specializzandosi giovanissima nell’ambito del copywriting. Dal punto di vista sentimentale vive da diversi anni con Martino Corti, nonché suo socio nell’attuale progetto edito con la sorella. Dalla loro relazione è nato il secondo nipote per Alberto Salerno e Mara Maionchi: la piccola Mirtilla.











