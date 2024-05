Chi è Alda Nebiu, Concerto primo maggio 2024/ Le prime canzoni a soli 12 anni e l’ultimo singolo ‘Bimba’

Alda – all’anagrafe Alda Nebiu – è una giovane cantautrice classe 1999 di origini albanesi e che prenderà parte al consueto appuntamento del Concerto del 1 maggio 2024. Da giovanissima inizia a coltivare la passione per la musica grazie agli stimoli paterni, prima di trovare il proprio spazio nel genere del momento: il rap. Soprattutto agli inizi ha trovato manforte in suo fratello, autore dei primi bravi nei quali si cimentava.

Tropico, chi è Davide Petrella e vita privata/ La svolta con Cesare Cremonini, ora la sua rivincita

Per Alda il processo di scrittura musicale è stato incredibilmente precoce; inizia a soli 12 anni e pochi anni dopo si dimostra già pronta a farsi largo nell’industria musicale mettendo in mostra il suo talento tanto nella stesura dei brani quanto nell’interpretazione. Un punto cruciale della sua carriera giovane ma non per questo ambiziosa è forse l’incontro con Michele Nannini. Con lui sperimenta delle sonorità elettroniche che unite al suo gusto rap portano sul tavolo un prodotto decisamente innovativo e carico di talento.

Lola, chi è ex fidanzata di Coez e perché è finita?/ Apparve in uno dei suoi video più famosi, poi...

Alda, la formazione rap arricchita dal gusto per lo stile elettronico

Altro momento nevralgico della sua carriera è l’uscita nel 2020 del singolo Doppie Punte. Alda viene infatti scelta dalla Asian Fake con un progetto alla scoperta di talenti e che per l’appunto le permette di lanciare il brano e di collaborare con altri artisti emergenti. Il primo progetto ufficiale risale invece al 2022, ovvero l’album “Tana libera tutti”; diverse collaborazioni di spicco, tra cui proprio Michele Nannini.

Con la produzione di Iulian Dmitrenco e ancora di Michele Nannini ad inizio 2023 ha invece pubblicato il suo ultimo singolo in ordine temporale: “Bubu Chacha”, al quale si aggiunge nelle settimane successive “Bimba”. In riferimento alla vita privata di Alda è tutto ‘off-limits’; la sua unica ambizione è quella di mettere al centro la musica, soprattutto dal punto di vista mediatico.

Diretta Concerto Primo Maggio Taranto 2024/ Cantanti, scaletta e streaming: da Brunori Sas a Michielin

© RIPRODUZIONE RISERVATA