Tra i volti che stanno facendo attirando l’attenzione a Temptation Island 2025, c’è anche quello della tentatrice Ale. Ma, chi è esattamente? La giovane ha 25 anni e viene da Teramo. Di professione lavora nel settore estetico e tra le sue più grandi passioni ci sono la natura e viaggi. Inoltre, è una grande sportiva e nel tempo libero ama allenarsi e prendersi cura del proprio corpo. Infine, Ale si definisce una persona molto sensibile e con una forte empatia.

Nonostante la giovane età, ha le idee piuttosto chiare sul suo futuro. Tra dieci anni si immagina con una famiglia tutta sua e magari vivendo in Spagna, dato che ha il desiderio di vivere “al caldo”. Fino ad ora, Ale pare aver colpito in particolare uno dei fidanzati del villaggio: Rosario Guglielmi. Quest’ultimo ha deciso di partecipare a Temptation insieme alla fidanzata Lucia Ilardo, alla quale è legata da due anni. Dopo il trasferimento di lui a Milano, però, i due vivono a distanza, una condizione che Lucia non vuole più accettare.

Ale, chi è la tentatrice di Temptation Island 2025: dettagli

Lucia Ilardo è stata chiara con Rosario Guglielmi: o escono da Temptation Island 2025 con la decisione di andare a convivere, oppure ognuno per la sua strada. Un vero e proprio ultimatum, che però non sembra preoccupare più di tanto Rosario. Anzi, lui pare sempre più interessato alla tentatrice Ale, con cui sta passando molto tempo e creando un bel feeling. Ad ogni modo, non resta che seguire le prossime puntate di Temptation per capire cosa succederà tra di loro.