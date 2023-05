Chi è Aleandro Baldi/ Autore del grande successo ‘Non amarmi’ nel 1992

Aleandro Baldi, grande cantautore italiano, viene associato, in particolare, al celebre singolo ‘Non amarmi’, duettato con Francesca Alotta al Festival di Sanremo del 1992. Il cantante sarà tra gli ospiti de ‘I migliori anni’ di oggi, venerdì 5 maggio 2023, condotto da Carlo Conti.

La svolta della carriera di Aleandro Baldi con ‘Non amarmi’ nel 1992

Aleandro Civai (questo il vero nome di Aleandro Baldi) è nato a Greve in Chianti, provincia di Firenze, l’11 aprile 1959 sotto il segno dell’Ariete. Ha, quindi, 62 anni. Fin da ragazzo ha dimostrato il proprio talento e imparato a suonare diversi strumenti. Venne scoperto da Giancarlo Bigazzi, che gli offrì la possibilità di iniziare la propria carriera nel 1986 partecipando al Festival di Sanremo con il brano ‘La nave va’, tra le Nuove proposte. Alla fine della kermesse arrivò secondo. Pubblicò il suo primo album l’anno dopo, e ritornò sul palco dell’Ariston nel 1989 con il singolo ‘E sia così’, arrivando terzo sempre tra gli emergenti.

Chi è Tracy Spencer, cantante scoperta da Claudio Cecchetto/ Autrice di 'Run to me'

La vera svolta del suo percorso artistico giunse con la partecipazione del 1992, al Festival, quando trionfò nella categoria Nuove Proposte in coppia con Francesca Alotta, con la celebre ‘Non amarmi’. Il singolo in questione rimase al primo posto in classifica per ben tre mesi. Forte di questo successo, gareggiò per la prima volta tra i Campioni a Sanremo nel 1994, e anche in questa circostanza conquistò il successo grazie al singolo ‘Passerà’.

Chi è Maggie Reilly di 'Moonlight Shadow'/ Collaborò con Mike Oldfield

‘Non Amarmi’ di Aleandro Baldi riproposta nel 2023 con Le Dolce Vita

Il brano celebre di Aleandro Baldi ‘Non amarmi’ fu riproposto da vari artisti al Festival di Sanremo e fu cantato da vari personaggi famosi e cantanti internazionali come Jennifer Lopez, che insieme al cantante Marc Antony l’aveva cantata in spagnolo col titolo di “No me ames”. In seguito, alcuni anni dopo, Aleandro Baldi, nonostante il successo del brano, aveva quasi “rinnegato” la canzone a causa del contenuto drammatico presente nel testo: il brano infatti parlava della storia di un uomo cieco che implora la donna che gli sta accanto di non amarlo per pietà e compassione.

Chi è F. R. David/ Ottenne il più grande successo con il brano 'Words' nel 1982

Dopo aver raggiunto l’apice del successo negli anni Novanta, il nuovo millennio è più avaro di soddisfazioni per Aleandro. Dopo un periodo jazzistico, torna a mostrarsi in televisione come ospite fisso nel 2008 del programma Rai Volami nel cuore. Il 30 gennaio del 2023 è uscita una nuova versione di “Non amarmi” in collaborazione con Le Dolce Vita (gruppo formato da: Giada, Martina e Jade). Il trio ha conosciuto Aleandro durante un loro concerto a Pisa e le ragazze erano molto emozionate, anche perché lui le aveva paragonate agli Abba.











© RIPRODUZIONE RISERVATA