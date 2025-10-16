Alec, chi è il ‘sosia’ di Stefano De Martino ad Affari Tuoi: simpatico siparietto e gaffe del giovane ospite a La Volta Buona.

C’è chi torna a causa con un assegno a più zeri e chi invece deve accontentarsi della bellezza dell’esperienza; lo dimostra la storia di Alec Magni Baraldi, simpaticamente entrato nel cuore dei fan di Affari Tuoi in quanto ‘sosia’ di Stefano De Martino. Proprio il conduttore gli ha scherzosamente affibbiato tale etichetta e, ricordando la sua esperienza, si è raccontato oggi nel salotto de La Volta Buona di Caterina Balivo; prima scherzando sul bottino poco proficuo conquistato nel game show e poi incappano in una simpatica gaffe con riferimento a Mediaset e Gerry Scotti.

Alec, simpaticamente definito ‘sosia’ di Stefano De Martino ad Affari Tuoi, è partito dall’ironia sul montepremi conquistato nel game show di Rai Uno. “Quanto ho vinto? 1 euro, ma deve ancora arrivare; me lo devono ancora tassare…”. Poteva sicuramente andare meglio ma già la piccola notorietà acquisita, oltre all’esperienza, sono un bel bagaglio: “Ora mi riconoscono per strada, mi chiamano ‘bro di Stefano’ oppure ‘Stefanino’…”. Il ragazzo è poi entrato nel merito delle emozioni vissute dal provino alla lieta notizia: “Ero emozionatissimo, non mi aspettavo la chiamata perchè l’iscrizione al provino era stata fatta a mia insaputa. Dopo il provino mi hanno chiamato dopo pochi giorni e sono andato a Roma per registrare”.

Stefano De Martino ‘tradito’ dal suo sosia: la simpatica gaffe di Alec a La Volta Buona

Ma arriviamo alla gaffe di Alec a La Volta Buona; da settimane c’è questa sorta di faida tra Stefano De Martino e Gerry Scotti. Un dualismo tra Rai e Mediaset a colpi di share e con protagonisti i rispettivi programmi: Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna. Il ragazzo, che ha vissuto proprio l’esperienza del game show targato De Martino, si è lasciato andare ad una curiosità che inevitabilmente strappa più di qualche sorriso date le premesse. “I miei primi ricordi in tv? Sicuramente Gerry Scotti con Striscia la Notizia, poi da piccolo guardavo tanto ‘Paperissima’…”. Il siparietto non è passato inosservato a Caterina Balivo che si è lasciata andare ad una inevitabile battuta: “Ma qualcosa della Rai no?”. Divertimento generale nello studio de La Volta Buona per il siparietto offerto dal ‘sosia’ di Stefano De Martino; poteva citare chiunque, e invece, proprio Gerry Scotti!