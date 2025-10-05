Chi è Alejandra Silva, la moglie di Richard Gere: i due sono sposati dal 2018, tre anni dopo essersi conosciuti. Hanno avuto due figli

Dura ormai da dieci anni l’amore di Richard Gere con Alejandra Silva. I due si sono conosciuti nel 2015 e tre anni più tardi sono convolati a nozze, mettendo al mondo anche due figli, nati nel 2019 e nel 2020. Una famiglia felice, dunque, nonostante la differenza di età. I due, infatti, hanno ben 33 anni di differenza: Alejandra è nata a La Coruna nel 1983 ed è un’attivista spagnola. Proprio l’interesse comune per i diritti umani ha portato i due a conoscersi e innamorarsi.

“Sono l’uomo più felice dell’universo. E come non potrei non esserlo? Ho sposato una donna intelligente, sensibile, impegnata nel sociale, divertente, paziente, capace di perdonare, oltre a essere una gran cuoca che prepara le insalate migliori del mondo!” ha raccontato l’attore a Hola. I due, insieme, sono diventati genitori di Alexander e James, primi figli per l’attivista spagnola ma non per l’attore, che tra l’altro prima di conoscere la splendida Alejandra, si era già sposato in due occasioni.

Chi è Alejandra Silva, la moglie di Richard Gere: l’impegno nel sociale

Alejandra Silva, la moglie di Richard Gere, è nata a La Coruna, nel 1983. Il papà, Ignacio Silva Botas, è un imprenditore che ha ricoperto anche il ruolo di vicepresidente del Real Madrid. Da giovanissima, Alejandra si è trasferita a Madrid e dopo ancora nel Regno Unito, dove ha cominciato a studiare inglese e successivamente marketing nuovamente a Madrid. Per anni ha lavorato nel mondo della pubblicità e del marketing, posando anche per diverse copertine di riviste.

Nel 2007 la moglie di Richard Gere ha cominciato a interessarsi di temi sociali: ha promosso, insieme ad altre top model, l’associazione “Beautiful Life Foundation”, collaborando anche con diverse ONG. Proprio nell’ambito del suo impegno per il sociale, Alejandra ha conosciuto Richard Gere, che come lei da tutta la vita combatte al fianco dei più deboli in diversi ambiti, da quello delle malattie a quello delle migrazioni.

