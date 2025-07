Chi è Aleksej Navalny? Storia del più noto oppositore di Vladimir Putin, la moglie Yulia: "Continuerò il suo lavoro e..."

CHI È ALEKSEY NAVALNY? DA ATTIVISTA E BLOGGER A PRINCIPALE OPPOSITORE DI PUTIN

Chi è Aleksej Navalny e cosa sappiamo della sua vita oltre che della moglie, Yulia Navalnaja? Quest’oggi, in prima serata su La7, verrà proposto dall’emittente uno speciale dal titolo “Navalny: Cronaca di un omicidio di Stato” nel corso del quale il giornalista e scrittore Ezio Mauro ripercorre la vicenda del 47enne e le misteriose, e non ancora oggi chiarite, circostanze attorno alla sua morte, avvenuta in un penitenziario russo il 16 febbraio del 2024.

E se in un altro pezzo abbiamo proprio incentrato il focus sulle presunte cause del decesso, tra versioni ufficiali, incongruenze e varie tesi che parlano di un assassinio a sfondo politico ed emerse nel corso degli ultimi mesi, qui invece accendiamo i riflettori sul blogger moscovita e la sua consorte che oggi ha raccolto, seppur in modo differente, la sua eredità di frontliner dell’opposizione a Vladimir Putin, e continua a chiedere verità sulla sua morte. Raccontiamo qui chi è Aleksej Navalny e sulla sua lunga carriera di politico e attivista.

Per raccontare chi è Aleksej Navalny ovviamente non basterebbe un libro dato che il 47enne nato nell’oblast’ di Mosca ha vissuto varie ‘vite’ e anche trasformazioni politiche nel corso degli anni, diventando da semplice attivista a figura di riferimento di coloro che in Russia, ma soprattutto all’estero, contestando la politica putiniana e la sua gestione del potere.

Originario di Butyn, nei pressi di Mosca, e classe 1976, dopo aver studiato Legge ed essere diventato avvocato, Navalny si era avvicinato alla politica nei primi Anni 2000, aderendo al partito nazionalista e liberale di Jabloko (“mela” in russo), ma la notorietà arriverà solo qualche anno dopo le prime candidature, aprendo un blog molto seguito in cui comincia a denunciare la corruzione nel Paese. Tuttavia, saranno proprio le sue posizioni ultranazionaliste a farlo estromettere dal partito.

Per l’attivista, vicino anche all’estrema destra (col suo movimento “Narod”) e a nostalgie di stampo zarista prima di prendere le distanze da politiche anti-migranti e xenofobe, sarà un nuovo inizio.

YULIA NAVALNY, FIRST LADY DEL FUTURO? “VOGLIO COSTRUIRE UNA RUSSIA LIBERA”

Scoprendo chi è Aleksej Navalny, infatti, bisogna dar conto della sua successiva adesione a campagne a favore delal giustizia sociale e civile in Russia e che lo porteranno ad entrare in rotta di collisione con Vladimir Putin, il sistema diffuso di corruzione e delle élite che stanno attorno al presidente, quando fonderà un proprio partito.

“Un regime di ladri e corrotti” è l’accusa del blogger diventato intanto figura di riferimento anche in Occidente degli oppositori di quello che definiscono ‘il nuovo zar’ e che criticano per la politica imperialista, non ultima l’invasione dell’Ucraina.

Dopo aver creato la FBK nel 2011, la Fondazione Anticorruzione, ed esserci candidato per le amministrative di Mosca nel 2013, non nasconde più le sue mire verso il Cremlino attraverso “Russia del Futuro”, partito liberale e anti-corruzione fondato nel 2018 e che attualmente è diventato fuorilegge nel Paese (ed escluso pure dalle elezioni presidenziali di quell’anno).

Il resto è storia nota, tra l’avvelenamento dell’agosto 2020 a bordo di un aereo partito dalla Siberia e diretto a Mosca, le cure in Germania e poi l’arresto in patria nel 2021 (le varie condanne a suo carico ammontavano ad oltre 30 anni di carcere), con la detenzione in una colonia penale per tre anni prima della morte.

Nel nostro racconto di chi è Aleksej Navalny dobbiamo citare ovviamente anche la vedova Yulia Borisovna Abrosimova, oggi meglio conosciuta come Julija Navalnaja: anche se è presto per parlare di un suo impegno diretto in politica in Russia, di sicuro la 49enne economista (ha studiato Relazioni Economiche Internazionali, prima di lavorare in ambito bancario) originaria di Mosca viene considerata da molti come l’erede ‘in pectore’ del marito come leader dell’opposizione interna.

Con Navalny la donna aveva avuto due figli, Dasha e Zakhar, e oggi da molti viene vista come una sorta di first lady che potrebbe raccoglierne la comunque pesante eredità: passata da sua assistente e collaboratrice a consorte, la Naval’naja ha più volte ribadito di voler continuare il lavoro di Aleksej (“Voglio costruire una Russia libera”) e scoprire anche le reali cause della sua morte.

Diventa una figura più nota e sale alla ribalta invece dopo l’avvelenamento del compagno nel 2020, quando prende in mano la situazione e si espone in prima persona per convincere le autorità della Germania a prendersi cura di Navalny. Da allora, e a seguito della misteriosa e improvvisa morte del marito, è in prima linea, accusando apertamente Putin di essere dietro “l’assassinio” del blogger e attivista.