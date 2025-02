Alessandra Amoroso torna a Sanremo 2025 come ospite per interpretare la canzone “If I Ain’t Got You” di Alicia Keys insieme a Serena Brancale. La cantante salentina, che aveva annunciato a novembre 2024 che non aveva nessuna intenzione di partecipare al Festival, ha accettato l’invito della collega barese con l’intensione di voler sfidare il campanilismo della storica rivalità tra Lecce e Bari, portando sul palco una performance in onore dell’unione pugliese. Reduce dal grande successo del singolo che aveva presentato nella precedente edizione “Fino a qui”, l’artista quindi tornerà a confrontarsi con il pubblico dell’Ariston, nonostante l’esperienza avuta nell’ultima occasione fosse stata parecchio stressante.

Nell’intervista rilasciata poco dopo la conclusione della gara infatti, aveva dichiarato: “È stato massacrante“, riferendosi soprattutto alle critiche ricevute dalla stampa per l’episodio in cui aveva negato di farsi una foto con una fan. Nonostante avesse risposto alle polemiche cercando di spiegare quanto accaduto, fu travolta da un’ondata di insulti sui social, rivelando poi di aver avuto bisogno di terapia per poter affrontare il problema.

Alessandra Amoroso ha da poco festeggiato i 23 anni di carriera musicale con un tour italiano concluso lo scorso 22 dicembre. Nata a Galatina, in provincia di Lecce nel 1986, ha raggiunto il successo grazie al programma Amici di Maria De Filippi con il quale si fa conoscere al grande pubblico. Molto seguita anche sui social, la cantante nonostante la grande notorietà è rimasta sempre fuori dal mondo del gossip rendendo la sua vita privata molto riservata. Nel corso del tempo però si è parlato più volte delle sue relazioni.

In particolare di quella storica con il suo manager Stefano Settepani, un legame iniziato nel 2015 e terminato nel 2019 poco prima della data del matrimonio che era stata già fissata e poi annullata. Attualmente, dopo una pausa da single, Alessandra Amoroso è tornata a vivere l’amore con il tecnico del suono Valerio Pastore, dichiarando di aver finalmente conosciuto un nuovo modo di vivere i sentimenti e di essere sè stessa proprio grazie a lui.