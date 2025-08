Alessandra Balocco, non solo presidente: accanto a lei il marito Ruggero e il figlio Marco, pilastri dell’impresa di famiglia.

Famiglia Alessandra Balocco: papà Aldo e il fratello Alberto

Alessandra Balocco è morta oggi, lunedì 4 agosto 2025. Da tre anni aveva preso le redini della storica azienda dolciaria dopo aver subito due lutti tremendi, la morte del papà e di suo fratello. Andiamo a scoprire qualcosa in più sulla sua famiglia, chi è il marito e chi sono i figli della stimatissima imprenditrice e Presidente della Balocco. Partiamo dall’inizio. L’azienda è stata fondata da Francesco Antonio nel lontano 1927, il quale veniva dalla città di Narzole.

Il padre di Alessandra Balocco era Aldo Balocco, morto a 91 anni nel 2011, mentre il fratello di lei, Alberto, è deceduto pochi mesi dopo Aldo per via di un fulmine che lo ha colpito tragicamente mentre in sella alla sua mountain bike si trovava in montagna per un’escursione. Alessandra, dopo i lutti, aveva trovato le forze per prendere in mano la Balocco e portare avanti il percorso imprenditoriale della famiglia. E lo ha fatto con grande professionalità e competenza gestendo anche i momenti più difficili come il caso Ferragni.

Alessandra Balocco, marito Ruggero Costamagna e figlio Marco: tutti e due coinvolti nell’azienda di famiglia

Riservatissima sulla sua vita privata, Alessandra Balocco non ha mai voluto parlare troppo della sua famiglia, del marito e dei figli. Sposata da anni con Ruggero Costamagna, è anche mamma di Marco, unico figlio della coppia. Il consorte l’ha affiancata molto durante l’attività di imprenditrice ed è attualmente il direttore commerciale della Balocco. Anche il figlio Marco è attivo nell’impresa, insieme a Diletta e agli altri nipoti che anche loro lavoravano con Alessandra e oggi sono parte integrante dell’attività.

Alessandra Balocco aveva ricoperto molti ruoli prima di diventare la presidente. Entrata nel 1990, si era dedicata inizialmente al marketing e grazie a lei l’impresa era cresciuta moltissimo anche fuori dall’Italia. Suo il merito dell’espansione commerciale e delle strategie innovative che ancora oggi caratterizzano la Balocco. Con lei, l’azienda ha toccato i 257 milioni di fatturato, un’esportazione continua in 70 paesi e oltre 400 dipendenti. Oggi, la società ha perso un punto fondamentale, e ancora una volta la famiglia dovrà rialzarsi per ridefinire chi prenderà le redini dell’impero.