Chi è Alessandra Celentano: danza, malattia e Amici/ Dopo l’ex marito Angelo Trementozzi ha un fidanzato?

Tra i volti televisivi più temuti – anche se quasi in senso ‘scherzoso’ – Alessandra Celentano negli anni si è distinta per la sua ferrea disciplina artistica, che l’ha resa una delle maestre più dure a sincere sia del programma Amici di Maria De Filippi, che del contest Ballando con le Stelle: nella giornata di oggi sarà ospitata nel salotto di Verissimo, dove più volte nel corso degli ultimi anni ha parlato a cuore aperto della sua vita, della sua carriera e di quella dolorosa malattia che le ha impedito di continuare a danzare. Oggi, infatti, pur essendo rinomatamente tra le ballerine italiane più acclamate – con 57 anni sulle spalle – Alessandra Celentano si limita al ruolo di giudice, opinionista e commentatrice.

Amici 23 Serale 2024/ Anticipazioni registrazione ed eliminato 4 maggio: Pettinelli contro tutti per Martina

Nata a Milano nel 1966 è figlia di Alessandro Celentano e sorella del cantante Adriano, con i primi passi di danza mossi fin dalla più tenera età che l’hanno portato fino alla rinomata Opera di Budapest, prima di tornare in Italia per perfezionare la sua tecnica a Reggio Emilia. Negli anni ’80, poi, Alessandra Celentano è entrata nell’Aterballetto di Amedeo Amodio dove in brevissimo tempo è diventata prima ballerina.

Alessandra Celentano: “Ho sofferto per la separazione dal mio ex marito”/ “I disturbi alimentari a 14 anni…”

La malattia di Alessandra Celentano e la sua vita privata: è sposata e ha figli?

A cercare nel passato di Alessandra Celentano ce ne sarebbero di esperienze da citare, tra le tourneé in giro per tutto il mondo e le coreografie firmate da alcuni dei più grandi coreografi novecenteschi; ma potremmo citare anche i ruoli assunti nei vari prestigiosi teatri del Bel Paese, tra la Scala di Milano, l’Opera di Roma e il teatro di Firenze. Tutto questo, almeno, fino a quando la già avviata e di successo carriera di Alessandra Celentano subisce una brutta battuta d’arresto con la diagnosi di una malattia che non l’ha mai lasciata: la sindrome dell’alluce valgo, ben nota tra i ballerini e che impedisce il corretto movimento dell’alluce. Nel 2017 si è sottoposta ad un intervento che dovrebbe aver corretto il difetto, ma nonostante questo non ha mai più indossato le scarpetta e il tutù.

Alessandra Celentano, chi è il fidanzato?/ Dai rumor della scorsa estate all’ammissione: “Se va male…”

La vita privata della ex ballerina oggi insegnante di Amici è stata per la maggior parte tenuta lontana dai riflettori e dalle pagine di cronaca rosa, seppur non è sfuggita la relazione con il maestro di karate Angelo Trementozzi, iniziata almeno dal 2007 e durata fino al 2012, quando per ragioni mai chiarite hanno deciso di separarsi. Ad oggi non sembra che Alessandra Celentano non abbiamo alcun fidanzato e dalla relazione con Trementozzi non sono nati figli.











© RIPRODUZIONE RISERVATA