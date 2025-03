Jocelyn Hattab ha avuto numerose donne nel corso della sua vita ma solamente con una ha trovato la serenità che ha sempre cercato. Lei si chiama Alessandra Chianese ed è stato il lavoro di entrambi a farli incontrare per la prima volta, e innamorare. La moglie di Jocelyn Hattab è una scrittrice, ricercatrice e giornalista: i due si sono conosciuti ai tempi di Discoring, un programma Rai che venne affidato proprio al conduttore nato in Tunisia nel 1945. Alessandra e Jocelyn hanno però cominciato la storia d’amore molto più avanti e il sodalizio lavorativo solamente nel 2018. Oggi la coppia conduce un programma su RTL 102.5 ma non è l’unico progetto comune, anzi.

Insieme Jocelyn Hattab e la moglie Alessandra hanno vari progetti già realizzati e altri ancora da realizzare. Hanno infatti scritto varie regie teatrali per diversi spettacoli e cortometraggi, e ancora studiato varie modernizzazioni per trasmissioni tv già esistenti. I due hanno inoltre studiato il format per la tv spagnola de “El gran Juego de la Oca” che è stato proposto anche in Argentina e Uruguay, con la doppia firma. La moglie di Jocelyn Hattab e il conduttore tv sono dunque una coppia vincente sia nella vita che sul lavoro: si sono sposati infatti nel 2019, un anno dopo aver cominciato la loro collaborazione, e sono felici insieme nella loro quotidianità.

Chi è Alessandra Chianese, la moglie di Jocelyn Hattab? L’amore scoppiato sul lavoro

Alessandra Chianese e Jocelyn Hattab si erano conosciuti molto anni prima ma si sono innamorati dopo quarant’anni. Come spiegato proprio dalla moglie di Jocelyn Hattab, i due si sono rincontrati molto dopo: “L’ho conosciuto a Discoring. Nel pubblico eravamo in tanti, c’era anche Tiberio Timberi, poi quarant’anni dopo, con tanti amici in comune, lui ha finto di volermi aiutare nel mio lavoro. Ha montato un video per un corso di formazione che dovevo fare”. Proprio mentre lavoravano insieme, tra i due è scoppiato l’amore.