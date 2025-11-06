Tutto su Alessandra, la nuova dama del parterre del trono over di Uomini e Donne che sta uscendo con Federico Mastrostefano.

In ogni puntata del trono over di Uomini e Donne, c’è sempre una dama o un cavaliere che si presenta per la prima volta al pubblico. Nella puntata del 6 novembre 2025 tocca ad Alessandra raggiungere il centro dello studio e farsi conoscere dai telespettatori e dal pubblico in studio. Capelli lunghi e castani, un look elegante ma anche molto affascinante, Alessandra si presenta in tutta la sua bellezza. Di lei, tuttavia, non si sa ancora niente.

La dama che, come tutti i protagonisti della trasmissione di Maria De Filippi è single, non svela il suo passato sentimentale e la sua professione. Non si sa, infatti, se abbia dei figli e se abbia delle storie importanti alle spalle. La sua bellezza, tuttavia, non è passata inosservata agli occhi di Federico Mastrostefano che ha deciso di uscire proprio con lei.

Alessandra e la frequentazione con Federico Mastrostefano a Uomini e Donne

L’avventura di Alessandra come dama del parterre del trono over di Uomini e Donne comincia con la conoscenza con Federico Mastrostefano. Oltre a provare a recuperare il rapporto con Agnese De Pasquale, Federico ha deciso di conoscere anche Alessandra con la quale sembra esserci del feeling.

Le anticipazioni delle prossime puntate non svelano cosa accadrà tra Federico e Alessandra anche se il cavaliere continuerà ad uscire con altre protagoniste del parterre del trono over. Alessandra, invece, continuerà ad uscire anche con altri cavalieri.

