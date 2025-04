Dopo il coming out arrivato in tv, Irma Testa, pugilessa originaria della Campania, ne ha fatta di strada, tanto a parlare liberamente dell’amore e della sua fidanzata, Alessandra. La fidanzata di Irma Testa è sua conterranea, o meglio, le due condividono la regione di origine ma non la provincia. Se Irma è infatti più napoletana nell’anima, di Torre Annunziata precisamente, Alessandra viene dal Cilento, la splendida provincia di Salerno. Insomma, le due donne condividono in parte le origini, ma nonostante l’amore per la loro terra, entrambe si sono trasferite, chi per sport, chi per amore. Irma, infatti, vive in Umbria e più precisamente a Perugia, dove si allena per tenere standard elevati. La fidanzata Alessandra, invece, si è trasferita per amore.

“L’ho comprato quattro mesi fa una casa, in campagna, con la mia compagna Alessandra che si è trasferita qui per starmi accanto” ha raccontato Irma a Vanity Fair qualche tempo fa. Non è chiaro da quanto tempo le due stiano insieme ma le presentazioni ufficiali sono arrivate in tv. Irma, infatti, ha presentato la fidanzata Alessandra a Le Iene durante un servizio a lei dedicato.

Alessandra, fidanzata di Irma Testa, chi è: fa la fotografa

Alessandra, la fidanzata di Irma Testa da diverso tempo, di professione fa la fotografa e provenendo da un piccolo comune del Cilento, non è stato semplice neppure per lei il coming out. “Avevo paura di deludere mio padre, di non essere capita” ha raccontato a Le Iene. La forza e il coraggio è riuscita a trovarlo dentro di sé, anche per vivere alla luce del sole quell’amore che ha trovato in Irma Testa, campionessa di pugilato. Oggi le due, dopo un percorso difficile che le ha portate ad ammettere a sé stesse e ai propri cari di avere una sessualità differente da quella comune, si amano alla luce del sole e vivono insieme felici.