Chi è Alessandra Mele e perché si ritira da Eurovision Song Contest 2024/ “E’ in atto un genocidio”

Alessandra Mele della Norvegia si ritira da Eurovision 2024: la decisione

Non si placa il terremoto che ha travolto Eurovision Song Contest 2024. La cantante e conduttrice Alessandra Mele ha annunciato il ritiro dalla competizione poco prima della messa in onda della finalissima della kermesse.

Alessandra Mele, cantante di origini italiane che avrebbe dovuto essere la ‘spokeperson’ per la Norvegia alla finale di Eurovision di stasera a Malmoe, ha annunciato a tutti la sua decisione di ritirarsi dalla trasmissione poche ore prima della finale, tuonando contro le azioni di Israele nella Striscia di Gaza. “E’ in atto un genocidio. Aprite gli occhi. Aprite i cuori. Lasciate che il cuore vi porti alla verità”, le dichiarazioni Mele in un video postato su Instagram. Il motto di Eurovision “Uniti nella musica”, ha spiegato ancora la Mele, è la ragione per cui è diventata musicista. “Ma in questo momento queste parole risultano essere vuote”. Nella passata edizione di Eurovision Song Contest, Alessandra si era classificata al quinto posto della competizione con “Queens of Kings”. In una riunione d’emergenza convocata è stato deciso che Ingvild Helljesen, dell’emittente televisiva Nrk, dovrebbe prendere il posto di Alessandra Mele con la Norvegia.

Eurovision 2024, si ritiano Portogallo, Svizzera, Irlanda e Regno Unito?/ Il motivo della protesta

Chi è la cantante di origini italiane Alessandra Mele

La giovane Alessandra Mele è una conoscenza nota in Italia. L’artista italiana che si sta facendo notare sulla scena internazionale negli ultimi anni ha partecipato anche alla passata edizione di Eurovision Song Contest. La carriera della giovane cantante ha preso il via nel 2022, quando ha partecipato con successo alla settima edizione di The Voice Norvegia. In un secondo momento, la Mele si è iscritta al prestigioso Lillehammer Institute, una celebre scuola di musica che predilige un approccio pratico a quello teorico. Il papà della Mele è originario di Albenga, in provincia di Savona. Alessandra Mele con il brano “Queen of Kings” ha conquistato la certificazione di disco di platino dalla IFPI Norge con oltre 60.000 copie vendute nel Paese. partecipando a Eurovision Song Contest 2023.

Kaleen, Austria: con “We Will Rave” finalista Eurovision 2024/ Esibizione mozzafiato

Successivamente Alessandra Mele ha rilasciato anche una versione tutta in italiano della canzone Queen of kings, spiegando come il brano sia un inno alla donna. Nel corso di una intervista concessa al magazine Tv Sorrisi e Canzoni, Alessandra Mele ha spiegato: “Significa “Regina dei re” perché parla di questa dea, una regina che non è perfetta: per me è un messaggio importante, essere perfetti nell’imperfezione











© RIPRODUZIONE RISERVATA