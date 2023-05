Chi è Alessandra Mele? È italiana?/ Partecipa all’Eurovision per la Norvegia ma è nata…

Alessandra Mele, da The Voice Norvegia all’Eurovision 2023

Alessandra Mele è una giovane cantante italiana che si sta facendo notare sulla scena internazionale. La carriera della giovane cantante ha avuto inizio nel 2022, quando ha partecipato con successo alla settima edizione di The Voice Norvegia. Successivamente, si è iscritta al prestigioso Lillehammer Institute, una rinomata scuola di musica che predilige un approccio pratico all’insegnamento. Il profondo legame della ragazza ligure con la Norvegia è frutto dell’amore per la terra di sua madre, mentre il padre proviene dalla città di Albenga, situata nella provincia di Savona.

Nel gennaio 2023, Alessandra ha ottenuto un posto tra i 21 partecipanti al Melodi Grand Prix, il festival musicale norvegese che funge da pre-selezione per l’Eurovision. È stato durante questa kermesse che la giovane cantante ha presentato per la prima volta il suo inedito dal titolo “Queen of Kings”, che contiene un’introduzione in italiano. La sua performance è stata accolta con entusiasmo, permettendole di essere scelta come rappresentante della Norvegia all’Eurovision 2023. Il brano “Queen of Kings” ha conquistato la certificazione di disco di platino dalla IFPI Norge con oltre 60.000 copie vendute nel Paese.

Il significato del brano ‘Queen of Kings’ di Alessandra Mele

Recentemente, è stata pubblicata anche una versione in italiano del brano “Queen of Kings” con cui Alessandra Mele parteciperà all’Eurovision. La cantante ha rilasciato un’intervista rilasciata al sito Eurovision Fun, in cui ha spiegato che “Queen of Kings” è una canzone che intende celebrare il potere delle donne e, allo stesso tempo, il potere che ogni persona possiede. Il brano sottolinea l’importanza di sentirsi a proprio agio con sé stessi, valorizzando l’autenticità e l’unicità di ognuno. Il singolo è stato influenzato dalle esperienze personali della cantante come donna bisessuale.

A Tv Sorrisi e Canzoni, Alessandra ha dichiarato: “Significa “Regina dei re” perché parla di questa dea, una regina che non è perfetta: per me è un messaggio importante, essere perfetti nell’imperfezione. Questa regina non ha paura di cadere, dice: guardami cadere e guarda mentre mi rialzo con la luce che emano. È un messaggio che mi sta a cuore”. Sebbene poco si sappia sulla vita privata di Alessandra Mele, al di là delle sue origini e del suo orientamento sessuale dichiarato, sembra chiaro che è un’artista con una voce potente e un messaggio significativo da condividere con il mondo.











