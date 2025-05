Alessandra Tripoli è tra le protagoniste della nuova puntata di “Storie di Donne al Bivio“, il programma ideato e condotto da Monica Setta che racconta le storie di vita di donne del mondo della politica, dell’attualità, della cultura e dello spettacolo. Un viaggio alla scoperta di quelle che sono state le loro scelte che le hanno portate a districarsi tra vita privata e professionale. Tra gli ospiti della puntata c’è anche Alessandra Tripoli, ballerina professionista che il grande pubblico ricorderà per la sua presenza nel dance show di Ballando con le Stelle. La ballerina sin da ragazzina si è appassionata al mondo della danza come ha rivelato in una intervista rilasciata a La Nazione: “ero piccola quando la passione per la danza è nata grazie al programma “Non è la Rai”.

Sin dall’inizio i suoi genitori si sono resi conti dell’innato talento di Alessandra al punto da pensare di iscriverla molto presto ad una scuola di danza. Naturalmente per inseguire il sogno di diventare una ballerina, Alessandra ha dovuto lasciare la sua terra: la Sicilia.

Ad un certo punto della sua carriera artistica, Alessandra Tripoli ha deciso di lasciare la sua terra natale, la Sicilia, per trasferirsi dall’altra parte del mondo: Hong Kong. Poi nel 2014 arriva una chiamata da Ballando con le Stelle, il programma di successo condotto da Milly Carlucci che la rilancia nel mondo della televisione e dello spettacolo. “Mi ha resa l’artista che sono oggi. I personaggi che ho affiancato in questi anni mi hanno fatta crescere a livello professionale e umano” – ha raccontato la Tripoli che da sempre ringrazia la padrona di casa Milly Carlucci per aver creduto in lei.

La vita di Alessandra è stata segnata anche dalla terribile malattia della mamma: un tumore al polmone scoperto in fase avanzata che non le ha dato scampo. “Grazie ad una nuova cura ha avuto l’opportunità di vivere altri 16 mesi” – ha raccontato la ballerina che per la sua mamma ha fatto di tutto. Oggi, dopo la morte della mamma, si descrive come una persona nuova e invita tutti alla prevenzione: “è la nostra arma”.