Alessandra Tripoli è una delle ballerine protagoniste della trasmissione Ballando con le Stelle. La ballerina parteciperà insieme a Filippo Magnini

Alessandra Tripoli è una delle ballerine della trasmissione Ballando con le Stelle, programma tv che andrà in scena in prima serata sabato 27 Settembre 2025. Alessandra è una delle rappresentanti storiche della trasmissione di Milly Carlucci ed è sicuramente una delle protagoniste più apprezzate nello show, andiamo a vedere chi è.

Alessandra Tripoli nasce a Misilmeri, un piccolo comune nella provincia di Palermo, il 30 Luglio 1987. Inizia a coltivare la sua passione per la danza da piccolissima, a soli 7 anni decide di intraprendere questo mondo, parte con la danza classica e la moderna e poi prosegue con il richiamo dei balli latinoamericani. Fin da giovane si distingue cosi in questo mondo.

Una carriera che la vede protagonista sia in ambito nazionale che internazionale e nel 2013 la donna si trasferisce ad Hong Kong con Luca Urso, il suo partner di ballo nonchè l’uomo della sua vita. Poi debutta nel 2014 a Ballando con le Stelle, la sua prima apparizione avviene con il wedding planner Enzo Miccio che tra l’altro si occuperà di organizzare il suo matrimonio.

Alessandra Tripoli, tra l’amore per suo marito Luca e un grande dolore

Negli anni Alessandra Tripoli ha collaborato con vari partner a Ballando con le Stelle, i balli con Cesare Bocci nel 2018 dove tra l’altro i due vinsero la trasmissione ma anche le partnership a Ballando con Ettore Bassi, Morgan e anche con Lino Banfi e Luca Barbareschi. Quest’anno la donna farà coppia con l’ex campione di nuoto Filippo Magnini.

Per quel che riguarda la vita privata il marito di Alessandra Tripoli è Luca Urso, i due ballano e stanno insieme da quando avevano 17 anni e lasciarono insieme Misilmeri. I due si sono sposati nel 2016 e nel 2021 hanno accolto il loro primo figlio Liam. La donna è molto attiva sui social dove racconta il suo lavoro e parte della sua vita.

Nel 2023 Alessandra ha subito un grave lutto e ovvero la perdita della madre a cui era molto legata. Alla madre è stato diagnosticato un tumore avanzato al polmone e purtroppo dopo due anni non c’è stato nulla da fare ma ora Alessandra è molto attenta ed è una delle testimonial di Frecciarosa, un progetto che vede protagoniste sia la prevenzione per i tumori che le Ferrovie dello Stato.