Chi è Alessandro Basile, fidanzato di Rebecca Staffelli/ Tra Uomini e Donne e il mondo della musica

Alessandro Basile è, ormai dal 2018, il fidanzato di Rebecca Staffelli, nota per essere non solamente la figlia di Valerio, inviato e volto de Le Iene, ma anche influencer e showgirl. Fresca dell’esperienza al fianco di Alfonso Signorini con Grande Fratello Vip, la giovane si appresta a sposare proprio il fidanzato, con il quale condivide ormai da parecchio tempo la sua vita. Lei, parlando proprio di Alessandro, qualche tempo fa ha speso parole al miele: “È il mio compagno di vita, è il mio miglior amico, il mio braccio destro, il mio manager, è il mio tutto. È un dono speciale della mia vita”.

I due si sposeranno presto, probabilmente entro l’estate: dopo la proposta fatta da lui prima del Covid, infatti, è stata lei a inginocchiarsi per chiedere a Basile di diventare suo marito. La scelta di fare la proposta a lui è certamente inusuale e a spiegarne il motivo è stata proprio Rebecca: “È un’emozione meravigliosa che abbiamo l’onore di provare noi donne, e io ho voluto farla provare anche a lui“. Rebecca e Alessandro, come abbiamo detto, si sposeranno prestissimo: questo perché dopo aver rinviato più volte i propri progetti a causa della pandemia, non vogliono più aspettare e non vedono l’ora di coronare il loro sogno d’amore.

Chi è e che lavoro fa Alessandro Basile

L’amore con Rebecca Staffelli procede a gonfie vele, ma cosa sappiamo del fidanzato Alessandro Basile e della sua vita personale e lavorativa? Classe 1983, Alessandro è stato un corteggiatore di Uomini e Donne nel 2015: su di lui erano caduti gli occhi delle troniste Ludovica Valli e Rossella Intellicato.

Nonostante ciò, il suo percorso all’interno del programma di Maria De Filippi si concluse lasciando lo studio con un’altra donna che come lui aveva partecipato al programma in veste di corteggiatrice, Laura Molina. Per quanto riguarda il suo lavoro, Basile è ben inserito all’interno del mondo della musica: oltre ad essere un DJ è un manager di artisti.

