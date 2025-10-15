Chi è Alessandro Benetton? Ricco imprenditore nonché ex marito della campionessa di scii Deborah Compagnoni

Tra le grandi sportive italiane un posto d’onore ce l’ha senza dubbio Deborah Compagnoni, ma cosa si della sua vita sentimentale? Ebbene lei è stata per vent’anni legata al ricco imprenditore Alessandro Benetton dal quale ha avuto ben tre figli di nome Agnese, Tobias e Luce. Un amore invidiato da molti, ma come tutte le cose hanno una fine che hanno intristito coloro che sono appassionati di gossip.

Al di à di questo negli anni passati ha anche scritto un libro per parlare della sua vita, dei suoi successi e anche dei suoi fallimenti, come la tragedia del Ponte Morandi, citando le tutte le esperienze e le persone che gli hanno insegnato qualcosa e spera di poter insegnare ancora qualcosa agli altri.

Alessandro Benetton e Deborah Compagnoni: perché è finito il loro matrimonio?

Ma perché è finito il matrimonio tra Alessandro Benetton e Deborah Compagnoni? È successo nel 2022 e non si sa bene il motivo, ma si crede che la decisione sia maturata durante il lockdown. E pensare che le nozze si erano realizzate perché spinte dai loro figli e infatti soltanto con loro le hanno celebrate in una piccola chiesa a Tuxedo, in America.

E in tutto questo l’imprenditore si è rifatto una vita dopo la separazione dalla sportiva in questione? Soltanto nei mesi scorsi si era parlato di un flirt con la modella e imprenditrice Gloria Tonon. Ma si sa poco altro perché ci ha sempre tenuto alla privacy e alla discrezione. La sua ex, invece, si è rifatta una vita da qualche anno a questa parte con la guida alpina Michele Barbiero.