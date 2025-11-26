Chi è Alessandro Besentini, Ale di Ale e Franz: comico milanese, ha conosciuto Francesco Villa nel 1992. I due hanno cominciato a recitare insieme

Alessandro Besentini è uno dei due comici del duo di Ale e Franz. Nato a Rho, più avanti si è trasferito a Milano dove ha conosciuto Francesco Villa, con il quale ha formato il famoso duo comico che per tanti anni ha fatto ridere gli italiani in tv con sketch simpaticissimi. Ma nella vita privata, al di là di quello che è il suo ruolo da comico, chi è Alessandro Besentini? Molto riservato, non sono molte le informazioni che abbiamo in merito ad Alessandro, che non ha mai fatto parlare eccessivamente di sé, mantenendo l’attenzione tutta sul suo lavoro.

Nella vita privata, ad esempio, sappiamo che Alessandro Besentini è sposato con Giovanna: una donna che non appartiene al mondo della televisione e che non è mai apparsa al suo fianco. Della loro vita insieme sappiamo comunque che i due hanno avuto due figli, Giovanni e Filippo. Anche in questo caso Alessandro ha parlato poche volte della sua vita privata e della vita con la moglie e i figli: in una di queste rare occasioni ha rivelato di aver avuto poco tempo da dedicare ai suoi ragazzi a causa del suo lavoro che lo ha portato spesso fuori.

Chi è Alessandro Besentini, Ale di Ale e Franz: prima faceva l’operaio

Conosciuto principalmente per il suo ruolo nel duo comico, Ale di Ale e Franz, nome con il quale Alessandro Besentini viene identificato, sappiamo che l’attore è nato a Rho nel 1971 e si è poi trasferito a Milano, dove ha conosciuto Francesco Villa che invece è conosciuto come Franz. I due si sono uniti in un sodalizio fortunato che ha portato alla nascita di tantissimi sketch nel corso degli anni e numerosi successi televisivi. Uno di questi è “Mai dire Gol” che ha portato Alessandro e Francesco a farsi conoscere dal pubblico. Prima di ottenere il successo, sembrerebbe che Alessandro lavorasse in fabbrica.