Chi è Alessandro Carollo, ex fidanzato di Michelle Hunziker/ Osteopata dei vip e diverti flirt famosi

Chi è Alessandro Carollo, ex di Michelle Hunziker

Alessandro Carollo è l’uomo con cui Michelle Hunziker ha condiviso gli ultimi mesi. Ora, stando ad un’indiscrezione lanciata dal settimanale Chi, pare che la storia tra i due sia finita. Il nome di Alessandro Carollo è ormai noto a tutti, ma chi è davvero l’uomo per cui Michelle Hunziker ha provato un sentimento negli ultimi mesi? Classe 1982, romano, osteopata e fisioterapista italiano, è diventato molto popolare proprio per la storia con la conduttrice svizzera. Tuttavia, anche per il suo lavoro, Alessandro Carollo ha conosciuto tantissimi personaggi noti del mondo dello spettacolo al punto da essere considerato l’osteopata dei vip.

Tanti i pazienti famosi di Alessandro Carollo che, nel corso del tempo, si è occupato di Belen Rodriguez, Claudia Gerini, Renato Zero e Luca Tommasini. Carollo è anche insegnante e ha fondato la European Academy of Osteopathy.

Alessandro Carollo e i presunti flirt famosi

Prima di conoscere e iniziare una storia d’amore con Michelle Hunziker, il nome di Alessandro Carollo è stato accostato a diversi personaggi noti del mondo dello spettacolo. Secondo il gossip, infatti, Carollo avrebbe avuto presunti flirt con Elisabetta Canalis e Paola Barale, ma si tratta di flirt che non sono mai stati confermati trattandosi di semplici rumors.

Diversa, invece, la storia con Alessandro Carollo. I due, infatti, dopo aver vissuto in silenzio la storia, sono usciti alla luce del sole mostrandosi insieme in diverse occasioni. Ad oggi, tuttavia, Michelle si mostra sempre in compagnia delle figlie o degli amici e di Alessandro Carollo non ci sarebbe più traccia.











