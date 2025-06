Alessandro Cecchi Paone approderà nella trasmissione di Caterina Balivo, La Volta Buona, nella puntata di oggi. Nato il 16 settembre del 1961 a Roma vanta una nota e stimata carriera come giornalista, divulgatore scientifico, conduttore, opinionista e molto altro ancora. Laureato in Scienze Politiche in passato ha insegnato all’Università Bocconi di Milano, ancora oggi è docente in varie università.

Tanti sono i programmi che ha condotto da quando si è fatto spazio nel mondo della televisione e dello spettacolo, come Mister O, Mattina in famiglia, Mediterraneo sulla rotta di Ulisse e molti altri ancora. Tra quelli più noti ci sono ‘Appuntamento con la storia’ e ‘La Macchina del tempo’. Alessandro Cecchi Paone non ha condotto solo programmi di informazione e di divulgazione scientifica, infatti è stato anche al timone di alcune trasmissioni radiofoniche. Sul piccolo schermo ha anche preso parte ad alcuni reality come l’Isola dei famosi, il Grande Fratello Vip e Back To School. Ha condotto Scommettiamo che..?, Time House – Il tempo della scienza e La settima porta, nel programma ‘Mistero’, invece ha ricoperto il ruolo di inviato.

Alessandro Cecchi Paone, la vita privata e il dolore per la perdita della madre

In passato il noto giornalista e conduttore è stato sposato con Cristina Navarro, però si sono detti addio dopo sette anni di matrimonio. Lui nel 2004 ha fatto coming out ed è rimasto in ottimi rapporti con la sua ex moglie, le lo ha supportato per anni prima che lui decidesse di parlare della sua omosessualità.

Lo scorso novembre Alessandro Cecchi Paone ha dovuto fare i conti con un terribile dolore, la perdita della madre Paola Maria Marini, la donna aveva 88 anni. Il noto giornalista ha annunciato la sua morte tramite un post pubblicato sul suo profilo Instagram. Nello scatto che ritrae la madre le ha rivolto un ultimo saluto condividendo il suo dolore con tutti coloro che quotidianamente lo seguono.

