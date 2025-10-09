Alessandro Cignarale, incoronato vincitore del noto concorso ‘Il più bello d’Italia’, si racconta a La Volta Buona tra bullismo e rivalsa.

La sofferenza e le ingiustizie sono spesso la matrice da cui parte un bisogno viscerale di rivalsa; la storia di Alessandro Cignarale – vincitore de ‘Il più bello d’Italia’ – rispecchia proprio tale aspetto. Prima della conquista della fascia ha dovuto lottare contro le angherie del bullismo, contro la cattiveria di chi puntava sulla sua debolezza per mero intrattenimento. Quell’esperienza vissuta ai tempi della scuola ha forse fatto scattare quella scintilla, quel bisogno di rispondere alle prese in giro con grandi conquiste. Ospite oggi a La Volta Buona, Alessandro Cignarale ha raccontato non solo le emozioni per la vittoria de ‘Il più bello d’Italia’ ma anche quel periodo di sofferenza alle prese con il bullismo.

Alessandro Cignarale, ‘Il più bello d’Italia’ a La Volta Buona: “Preso in giro per il mio modo di comportarmi, di vestire…”

“Per me è una rivincita, ho vissuto i ‘soliti’ episodi di bullismo. Le stesse persone che hanno fatto queste cose sono poi tornate…”, inizia così Alessandro Cignarale nel salotto di Caterina Balivo mettendo in evidenza fin da subito come la conquista della fascia abbia rappresentato per lui un doppio trionfo, sia professionale che esistenziale. “Io sono un ex ballerino, quindi avevo anche un modo di comportarmi e un abbigliamento un po’ particolare. Lo facevano per invidia, come se volessero affermarsi così… Se non facevi calcio non eri popolare, quindi è stata a tutti gli effetti una rivincita”.

Alessandro Cignarale – sempre a La Volta Buona – ha posto l’accento su come alla base del bullismo subito ai tempi della scuola ci fosse una sua attitudine pacifica. “Non ho mai avuto la risposta pronta, sono una persona pacifica e tendevo a non farmi valere. Vedendo questa debolezza mi attaccavano; succedeva a scuola, fuori fortunatamente la famiglia e gli amici mi stavano vicino”. Poi arriva la vittoria a ‘Il più bello d’Italia e la rivincita è servita: “Devo ancora realizzare la conquista della fascia, è un mese che ancora non credo a ciò che sto vivendo. Sono un chinesiologo, personal trainer online. Sono un modello”.