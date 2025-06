Alessandro Cisilin, chi è l’ex compagno di Beatrice Luzzi: l’attrice ha spesso raccontato la bellezza del loro amore e perchè si sono lasciati.

Regina indiscussa dell’edizione 2024 del Grande Fratello, Beatrice Luzzi è stata senza dubbio uno dei personaggi più iconici osservando gli ultimi anni del reality e la vittoria sfiorata (secondo posto) non le ha certamente tolto lo scettro di quella stagione. Nel percorso sono emerse tutte le sue peculiarità caratteriali, anche a costo di inimicarsi compagni d’avventura e pubblico; non sono mancate le confessioni, i racconti toccanti, come quando ha menzionato la sua relazione più importante: quella con l’ex compagno Alessandro Cisilin.

L’amore tra Beatrice Luzzi e l’ex compagno Alessandro Cisilin è sbocciato intorno al 2007; una storia durata oltre 10 anni e impreziosita dalla nascita di 2 splendidi figli. Nel 2019 però hanno deciso di interrompere la relazione, prendendo strade diverse; una rottura però matura, con pochi strascichi, proprio per amore dei figli e con la consapevolezza – come raccontato dall’attrice – di un sentimento che non era più quello di un tempo anche a causa delle divergenze caratteriali. “Lui ha fatto molti passi indietro… Non voleva sposarsi, io invece volevo che iniziassimo ad essere coppia”, raccontava Beatrice Luzzi, come riporta Fanpage.

Beatrice Luzzi e l’ex compagno Alessandro Cisilin: “La rottura? La sostanza l’ha creata lui…”

La maturazione di un rapporto sano e pacifico a dispetto dell’amore finito non è stato un processo automatico; c’è voluto tempo per Beatrice Luzzi e Alessandro Cisilin per trovare la forma di un rapporto costruttivo: “Per i primi 2 anni dopo la rottura ha fatto la vittima dicendomi che l’avevo lasciato” – ha raccontato l’attrice – “Ma sa bene che non è così, la sostanza l’ha creata lui”.

E quindi, perchè Beatrice Luzzi e Alessandro Cisilin si sono lasciati? Le ragioni sono da ricondurre proprio alle ultime dichiarazioni citate; l’attrice era proiettata verso una progettualità di coppia che a suo dire non incontrava le medesime aspettative del suo ex compagno. Il tempo, dunque, ha fatto il resto: “Quando sei in crisi o ci credi e ce la metti tutta o inizi a fare dei passi indietro…”. In ogni caso, è stata la storia più importante per Beatrice Luzzi: “Eravamo innamoratissimi, i primi anni sono stati magici”.

