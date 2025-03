E’ da considerare tra i pionieri del piccolo schermo, tra i ‘padri fondatori’ del mestiere della conduzione televisiva; Luciano Rispoli ha fatto scuola per i protagonisti di oggi e non solo e suo figlio, Alessandro, ben ricorda la prima volta che lo ha visto in tv: “Inizialmente non capivo, mi faceva impressione, poi diventò la normalità”. Parlava così Alessandro Rispoli in una recente intervista per il Corriere della Sera, aggiungendo parole di grande stima per il compianto genitori, grandioso non solo come personaggio televisivo ma prima come uomo e padre.

Ma chi è Alessandro, figlio di Luciano Rispoli? A dispetto delle gesta del papà, non ha scelto di seguire lo stesso percorso professionale. Proprio lui ha di recente raccontato come negli ultimi anni abbia seguito il genitore nel merito della produzione di alcuni programmi; successivamente è passato ad altro dedicandosi principalmente al contesto manageriale e aziendale. Poco sappiamo anche sulla vita privata del figlio di Luciano Rispoli; non sappiamo infatti se abbia oppure no una moglie.

Alessandro, figlio di Luciano Rispoli: “Lontano dalla tv le sue condizioni sono peggiorate…”

“Era capace di arrabbiarsi e in poco tempo gli tornava il sorriso; viveva con sofferenza le critiche sbagliate ma scherzava su tutto”. Prosegue così Alessandro – figlio di Luciano Rispoli – nel raccontare la figura del compianto papà nell’intervista rilasciata al Corriere della Sera. Proprio il lavoro, per il conduttore, era baricentro imprescindibile; lo dimostra la sofferenza degli ultimi anni quando non viveva più da protagonista la luce dei riflettori. “Negli ultimi anni, il fatto di non lavorare più, ha peggiorato le sue condizioni”.

Oggi Alessandro, figlio di Luciano Rispoli, sarà ospite di Caterina Balivo nel salotto de La Volta Buona; occasione importante e imperdibile per scoprire nuovi aneddoti sul papà e compianto conduttore che tanto ha regalato al mondo dello spettacolo e ai suoi amati telespettatori.