Tutto su Alessandro Gaetano, il nipote di Rino Gaetano

Chi è Alessandro Gaetano? E’ questa la domanda che si pongono molti telespettatori de La volta buona di cui è ospite il nome in questione nella puntata in onda oggi, mercoledì 28 maggio 2025. Quando si parla di Alessandro Gaetano è difficile non collegare il suo nome a Rino Gaetano, l’amatissimo cantautore calabrese che, con brani come “A mano a mano”, “Il cielo è sempre più blu” e “Gianna” ha scritto la storia della musica italiana che oggi, resta viva anche alla Rino Gaetano band di cui Alessandro, figlio di Anna, sorella di Rino Gaetano, è frontman.

«Rino Gaetano lo ascoltano anche i bambini, è una cosa che viene tramandata dai genitori. E questo è bellissimo», ha raccontato Alessandro Gaetano ai microfoni del Corriere. E per mantenere viva la musica dello zio,. Alessandro Gaetano che, da lui ha ereditato la passione per la musica, ha fondato la “Rino Gaetano Band”.

Alessandro Gaetano e il rapporto con lo zio Rino Gaetano

Con la “Rino Gaetano Band”, Alessandro Gaetano mantiene vivo il ricordo dello zio Rino Gaetano e della sua musica con cui l’artista calabrese ha scritto una pagina importante. Pur non avendo potuto vivere per tanto tempo lo zio, Alessandro Gaetano, con lui, aveva un bellissimo rapporto come ha confessato lui stesso in un’intervista rilasciata qualche tempo fa ai microfoni di Oggi è un altro giorno.

“Ho tanti ricordi, lui nella sua villa che doveva ammobiliare, aveva un cucinino per il caffè e una brandina, mentre c’era una stanza in cui creava. Un giorno io aprii una porta e lui mi urlò contro perché stava sviluppando”, è uno dei tanti aneddoti che legano Alessandro Gaetano a Rino Gaetano.

