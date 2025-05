Alessandro Iannoni è il figlio di Carmen Di Pietro diventato popolare al grande pubblico nel 2022 quando ha deciso di condividere con la mamma l’esperienza a “L’Isola dei Famosi”. Una scelta del tutto inusuale per il primogenito della showgirl che non è mai stato più di tanto interessato al mondo della televisione. La conferma è arrivata proprio durante l’avventura a L’Isola visto che ad un certo punto Alessandro ha deciso di lasciare, provato e stanco dalla fame, ma anche per tornare a Roma per sostenere degli esami all’università. “Non vuole fare questo lavoro” – ha raccontato la mamma Carmen di Pietro dalle pagine di Fanpage.

Carmen Di Pietro e l'amore con Sandro Paternostro/ "E' stato il mio tutto, non aveva età"

L’addio a L’Isola dei Famosi di Alessandro è stato preso molto male dalla mamma che ha raccontato: “mi è preso un colpo quando ce l’hanno detto e ho anche pianto”. La Di Pietro voleva abbandonare con il figlio, ma è stato proprio Alessandro a convincerla a continuare la sua avventura: “mi ha dato la forza, in caso contrario sarei andata via”.

Chi è Sandro Paternostro, ex marito di Carmen Di Pietro/ Com'è morto? Le complicanze del diabete e...

Alessandro Iannoni, il figlio di Carmen Di Pietro ha una fidanzata?

Il rapporto tra Alessandro Iannoni e la mamma Carmen Di Pietro è fatto di grande complicità; proprio il figlio parlando della sua mamma ha detto: “è un pò matta, ma non la cambi”. Non solo, Alessandro ha confessato che è molto apprensiva e cerca sempre di seguire le regole della mamma: “ho sempre pensato che se ci dà questa educazione è perché è convinta che sia la migliore, la più utile per noi. Mi fido di lei, so che lo fa in buona fede”. A casa Di Pietro ci sono delle regole molto precise circa gli orari della cena e del pranzo, ma anche sull’utilizzo del telefonino.

Chi è Giuseppe Iannoni, ex marito di Carmen Di Pietro/ Perchè si sono lasciati?

In cucina però Carmen di Pietro è un disastro e a cucinare alla fine è sempre il figlio Alessandro che è un ragazzo d’altri tempi. Sulla sua vita privata tutto tace, anche se la mamma Carmen Di Pietro non ha mai nascosto di essere molto gelosa di lui. “Il suo incubo è che io possa volere bene a una ragazza” – ha detto Alessandro che in passato ha avuto una ragazza che la mamma è riuscita a far scappare via!