Chi è Alessandro, il figlio di Pippo Baudo che il conduttore ha conosciuto solamente negli anni 2000, nonostante fosse nato nel 1963

Chi è il figlio di Pippo Baudo? Riconosciuto da adulto

La storia di Alessandro, il figlio di Pippo Baudo, è particolare: solamente da adulto, infatti, il ragazzo ha scoperto di essere figlio del re della televisione italiana. Facciamo un passo indietro: Alessandro è nato nel 1963 dalla relazione extraconiugale tra la mamma Mirella Adinolfi. La donna era sposata all’epoca con un dirigente della Rai, Tullio Formosa. I due stavano vivendo un periodo di profonda crisi ma all’epoca il divorzio non esisteva ancora: così, quando Mirella scoprì di aspettare un figlio da Pippo Baudo, i due deciso di far finta di nulla. Tullio, che sapeva cosa fosse accaduto alla moglie e al conduttore tv, decise ugualmente di riconoscere il bambino.

“Non avevamo alcuna possibilità di conciliare la sua posizione di moglie e madre con la nostra relazione” ha raccontato nel 2000 Pippo Baudo in un’intervista a “Gente” parlando della gravidanza di Mirella, con la quale aveva avuto una breve relazione. Dunque, dopo aver scoperto di quella gravidanza inattesa, i due non poterono far altro che dirsi addio: lei tornò con il marito, mentre Pippo continuò con la sua vita. Alessandro è così cresciuto nella convinzione di essere figlio di Tullio Formosa, ma nonostante ciò Baudo ha sempre fatto parte della sua vita. “Ricordo papà che era come uno zio, eravamo molto stretti” ha raccontato diversi anni fa il figlio di Pippo Baudo, che si è sempre detto fortunato per aver avuto due papà.

Chi è Alessandro, il figlio di Pippo Baudo: una vita dedicata alla musica

Solamente nel 2000 Alessandro ha saputo di essere figlio di Pippo Baudo, che lo ha riconosciuto legalmente. Il conduttore ha deciso infatti di riconoscere il figlio dopo la morte di Tullio Formosa, il papà adottivo di Alessandro, l’uomo che con amore e dedizione lo ha cresciuto nonostante avesse un altro Dna. Da quel momento Pippo e il figlio hanno recuperato gli anni persi. Dal canto suo Alessandro, dopo una vita passata tra Canada e Australia, dove ha fatto anche musica, è tornato in Italia e nel 2022 si è trasferito a Terni per essere vicino al papà.

