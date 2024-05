Chi è Alessandro Macario, marito di Anbeta Toromani/ Il primo incontro al San Carlo e la carriera

Dai primi passi tra i banchi di Amici al calcare i palcoscenici dei teatri più ambiti e prestigiosi del mondo; Anbeta Toromani è forse tra i più grandi motivi di orgoglio del talent di Canale 5. Della sua carriera sono ben note le tappe più importanti, ma qualcuno si è forse perso alcune curiosità legate alla sua vita privata. La ballerina risulta essere molto discreta ma sappiamo che diversi anni condivide l’amore con suo marito Alessandro Macario.

Ma chi è Alessandro Macario, marito di Anbeta Toromani? Come anticipato, la discrezione è un ‘must’ della loro relazione ma nel tempo alcuni aneddoti e curiosità sono comunque arrivati al novero delle curiosità. Anche lui come la consorte vive la passione per la danza da sempre, entrato a soli 10 anni nella scuola di ballo del Teatro San Carlo di Napoli. Nel tempo si è messo in evidenza con un talento smisurato calcando i palcoscenici più prestigiosi e collaborando con nomi altisonanti della danza.

Alessandro Macario, la carriera eccelsa del marito di Anbeta Toromani

Da Nureyev a Prokovsky, passando per Cannito e Michel Fokine; questi alcuni dei grandi maestri per i quali Alessandro Macario – marito di Anbeta Toromani – ha avuto l’onore di collaborare grazie al suo immenso talento. Un valore artistico testimoniato dal Premio Positano vinto nel 2001 e seguito da altri lavori di spicco soprattutto in Italia. Il marito di Anbeta Toromani oggi condivide con lei buona parte dei progetti professionali; un sodalizio sublimato non solo dall’amore quotidiano ma anche dalla passione comune per la danza.

Entrando nel merito del rapporto tra Anbeta Toromani e suo marito Alessandro Macario, purtroppo i dettagli sono limitati in virtù della grande discrezione che li caratterizza. Il loro primo incontro dovrebbe risalire ai primi anni 2000, suggellato dal grande passo del matrimonio dal 2009. Il colpo di fulmine tra i due sarebbe scattato proprio al Teatro San Carlo di Napoli e ormai si avvicinano all’importante soglia dei 20 anni di matrimonio.











