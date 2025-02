L’abbiamo osservata fare i primi passi nel mondo dello spettacolo da giovanissima; aveva da poco concluso il percorso liceale Elena Barolo quando fu scelta come nuova Velina di Striscia la Notizia al fianco di Giorgia Palmas. Le bastarono due anni nel noto tg satirico per fare breccia nel cuore del pubblico con la sua dolcezza e semplicità e, a quanto pare, le medesime doti avranno certamente fatto breccia nel cuore della sua dolce metà: il compagno Alessandro Martorana.

Il primo incontro nel 2013 e, ad oggi, sono quindi 12 anni d’amore puro; Elena Barolo e il compagno Alessandro Martorana vivono la loro liaison con particolare discrezione, evitando le vetrine mediatiche. Rare sono infatti le occasioni dove l’ex Velina si è pronunciata nel dettaglio e ricordiamo a tal proposito l’intervista a Verissimo di alcuni mesi fa dove sottolineò la bellezza del loro rapporto. “Procede tutto benissimo, siamo una bellissima coppia; ci vuole tanta fiducia, complicità, comprensione… Ormai ci guardiamo in viso e capiamo i nostri sentimenti e sensazioni. Ovviamente ci vuole anche tanta pazienza nel senso buono”.

Elena Barolo e il compagno Alessandro Martorana, il matrimonio non è necessario: “Mai sognato l’abito bianco…”

Le cose procedono a gonfie vele tra Elena Barolo e il compagno Alessandro Martorana, al punto che il matrimonio è quasi una formalità che l’ex Velina non prende in considerazione: “Se mi piacerebbe sposarmi? Non ho mai sognato il matrimonio, l’abito bianco; non seguo i clichè, mi considero un ‘cavallo pazzo’, sempre in senso buono. La cosa più importante è il rispetto…”. Sempre nel salotto di Silvia Toffanin, Elena Barolo si è espressa anche a proposito della possibilità di avere figli: “Diventare mamma? Sto bene così, al momento non me la sento: poi ho 40 anni, c’è ancora tempo quindi vedremo. Però ho un cagnolino…”.

Ma chi è Alessandro Martorana oltre ad essere il compagno di Elena Barolo? Partiamo col dire che non appartiene all’universo dello showbiz e per tali ragioni è alto il livello di discrezione e riservatezza. Come racconta Il Corriere della Città, pare che il suo baricentro professionale sia il contesto della sartoria; ambito dove è riuscito ad affermarsi con merito e talento in qualità di stilista.