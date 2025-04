Da sedici anni Federica Nargi è felice con Alessandro Matri. I due si sono conosciuti quando lei aveva 18 anni e lui 23: “Siamo cresciuti insieme” ha raccontato lei a Verissimo, spiegando qual è il loro segreto, al di là chiaramente dell’amore che li unisce. “Siamo rimasti molto fedeli a noi stessi, facciamo parte di questo mondo ma cerchiamo di prenderlo con le pinze. Caratterialmente siamo l’opposto ma nei valori siamo uguali. Amiamo i nostri amici e le nostre famiglie” ha spiegato la modella.

Federica Nargi e Alessandro Matri, ancora oggi molto felici insieme con due bimbe in più, si sostengono a vicenda: “Mi ha sempre spronato e fatto il tifo per me” ha raccontato la modella. Durante la partecipazione a Ballando con le stelle, Federica ha ricevuto il sostegno del compagno: “Sono stata via cinque mesi, io a Roma e lui a Milano. Lui portava le bimbe a Roma nel weekend: non è stato facile per lui anche se ovviamente aveva tanti aiuti. Ma non avere me in casa non è stato poi così semplice”.

Nonostante a lungo Federica Nargi abbia sognato il matrimonio, ora le nozze non sembrano essere più la priorità. Al momento, infatti, la modella si sente felice e completa con tutto ciò che ha. “L’ho sognato, lo sognavo. Prima lo vedevo come un traguardo il matrimonio… Ma ora, più traguardo di così!” ha raccontato a Verissimo. Con l’arrivo delle sue due bambine, Sofia e Beatrice, avute proprio dal compagno Alessandro Matri, Federica è soddisfatta della sua vita e certa che nulla potrebbe renderla più felice di così.

Alessandro Matri, ex calciatore di vari club come Juventus, Milan, Cagliari e Lazio, dopo l’addio al mondo del calcio si è dedicato ad altri progetti e alla famiglia. Da Federica Nargi, sua compagna da 16 anni, è descritto sempre come un ottimo papà, in grado di prendersi cura di lei e delle sue bimbe con tanto amore.