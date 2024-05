Chi è Alessandro Nasi, marito Alena Seredova/ L’attrice: “Sono contenta di averlo trovato…”

Alena Seredova è riuscita ad imporsi nel mondo dello spettacolo grazie non solo al suo talento ma soprattutto in virtù di una versatilità che le ha permesso di mettersi in evidenza in innumerevoli ruoli. Da conduttrice a showgirl, passando per le esperienze da attrice e da modella; ma cosa sappiamo della sua vita privata e della splendida storia d’amore con il marito Alessandro Nasi? La loro relazione è iniziata ufficialmente nel 2015 e da allora hanno costruito insieme una famiglia condita dall’amore.

Alessandro Nasi – marito di Alena Seredova – è un noto imprenditore legato alla famiglia Agnelli; la sua prima carica degna di nota risale al 2005 quando, per la Fiat, ricopre il ruolo di Dirigente del Corporate Business Development. Negli anni ha perseverato nella sua professione fino ad arrivare al ruolo di vicepresidente di Exor. Chiaramente, a differenza di sua moglie è sconosciuto al mondo dello spettacolo; difficile infatti reperire ulteriori informazioni sul suo conto data la grande attenzione alla privacy e riservatezza.

A prescindere dagli accenni alla carriera e vita professionale, sono note alcune curiosità relative al rapporto tra Alena Seredova e suo marito Alessandro Nasi. In primis, la genesi del loro amore risale al 2015 – quando la relazione venne resa ufficiale – e pare che a propiziare il loro primo incontro sia stato lo stadio della Juventus dove l’attrice aveva portato i suoi due figli nati dal matrimonio precedente con Gianluigi Buffon, ex calciatore e bandiera della nazionale.

L’amore tra Alena Seredova e Alessandro Nasi è dunque cresciuto col passare del tempo, impreziosito nel 2020 con la nascita della loro prima figlia, Vivienne. Tre anni dopo hanno invece compiuto il grande passo del matrimonio; una cerimonia intima e riservata a quei pochi invitati degni di essere presenti a quel momento così speciale. “… Io e Alessandro ci siamo innamorati l’uno dell’altra e del fatto che stiamo bene insieme”, queste le parole della showgirl in un’intervista di alcune settimane fa per il settimanale Oggi, mentre a Verissimo aveva raccontato: “Quando l’ho incontrato ero una donna molto delusa e ferita, anche molto esposta in quel periodo e poi mamma di due bambini. Penso che lui sia diventato un loro vero amico, un compagno di viaggio, e io sono contenta di averlo trovato…”.











