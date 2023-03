Chi è Alessandro Ristori?/ Piace molto al principe William: “Grande premio per me…”

Chi è Alessandro Ristori?

Mercoledì 8 marzo 2023 lo showman Alessandro Ristori sarà ospite di Michelle Impossible & Friends e omaggerà la musica degli anni ’60 e ’70. Classe 1979 e nato a Faenza (in provincia di Ravenna), Alessandro Ristori ha sviluppato sin da bambino una passione per il teatro, una passione che però, alla fine del 1996, ha deciso di lasciare andare per dedicarsi alla musica. Nel nel 1999 ha partecipato all’accademia di Sanremo classificandosi fra i 45 finalisti e poi nel 2000 ha inciso il suo primo album: “Alessandro è Ristori”.

Cecchi Gori: "Amo le donne, le ho sempre rispettate"/ Rita Rusic: "Era molto geloso"

Dopo il successo iniziale, Alessandro diventa ospite di alcune trasmissioni televisive come: “La Domenica Del Villaggio” su Rete 4 e “Domenica in” su Rai Uno. Insieme alla sua band “The Portofinos” ha girato il mondo esibendosi in Russia, negli Stati Uniti, in Egitto e in Brasile e riscuotendo un enorme successo. Alla base del suo grande successo ci sono sicuramente le sue ispirazioni: la musica italiana degli anni ’60 e ’70, i miti Americani degli anni ’50 e il pop rock inglese. Ristori è molto attivo sui social, su Instagram conta più di 50mila followers ma non ama parlare della sua vita privata, di cui non sappiamo molto.

Wilma Goich a Daniele Dal Moro: "Mi mancano i nostri sguardi"/ Lui in lacrime

Alessandro Ristori piace molto al principe William, perché?

Alessandro Ristori, grazie alla sua musica, ha raggiunto traguardi molto importanti tra cui: essere diventato uno dei cantanti amati dal principe inglese William e da Charlotte Casiraghi, che lo hanno ascoltato per la prima volta a un gala di beneficenza londinese. Sul fatto di essere uno dei cantanti amati dal principe William, il cantante ha dichiarato a Tgcom24: “Piaccio perché sono vero, non costruito, le cose vere sono credibili. La verità vince sempre. Poi ovviamente spero ci sia la qualità che ti fa apprezzare. Il nome altisonante fa notizia e lo scrivono sul giornale, ma a me importa allo stesso modo il parere di Mario Rossi che torna a casa contento. E’ un grande premio per me”.

STEFANO BORGIA, CHI È IL FINALISTA DI THE VOICE SENIOR 2023/ Ricchi e Poveri: "Hai illuminato il palco"

Da poco è uscito il nuovo singolo del cantante: “Love Hotel” e a Tgcom24 ne ha parlato così: “Love Hotel è una sorta di fantasilandia, invernale, all’italiana: un posto dove puoi esaudire i desideri di star bene, desideri si normalità. Di quotidianità, non dobbiamo sempre cercare qualcosa di estremo o di irraggiungibile. Per me è vedere nella giornata qualcosa di positivo, seguire un sogno…”. Chissà se stasera ascolteremo anche il suo nuovo pezzo su canale 5!











© RIPRODUZIONE RISERVATA