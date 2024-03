Chi è Alessandro Safina, ex marito di Lorenza Mario/ La carriera nella musica e il figlio Pietro

Lorenza Mario e il matrimonio con Alessandro Safina nel 2002 e la nascita del figlio Pietro

Lorenza Mario è un personaggio del mondo dello spettacolo ampiamente noto per le sue capacità istrioniche messe in mostra nel corso della sua longeva carriera. Oggi è impegnata nei principali teatri italiani ma si è destreggiata per anni in diversi programmi televisivi, tanto nel ruolo di ballerina che come conduttrice. Ad oggi è legata al compagno Federico Piron, ma prima dell’attuale relazione è stata sposata per diversi anni con Alessandro Safina, altrettanto noto tenore e cantante italiano.

Lorenza Mario, chi è e carriera/ Il boom negli anni '90 con Il Bagaglino: "Quando mi chiamò Pingitore..."

Stando alle curiosità reperibili in rete, Lorenza Mario e il suo ex marito Alessandro Safina si sarebbero incontrati proprio grazie alla passione in comune per l’arte. Lei dedita alla danza, lui al canto; il primo incontro sarebbe stato propiziato dallo spettacolo “Orfeo all’Inferno”. Da quel momento è iniziata un’intensa storia d’amore, suggellata prima dal matrimonio nel 2002 e poi dalla nascita del figlio Pietro.

Alessandro Safina, la carriera nella musica dell’ex marito di Lorenza Mario

A circa dieci anni dalle nozze, la storia d’amore tra Lorenza Mario e il suo ex marito Alessandro Safina si è però conclusa con la separazione; entrambi hanno sempre mantenuto il massimo riserbo sulle ragioni del divorzio separando, come giusto che sia, sfera pubblica e privata. Per quanto concerne la carriera dell’ex marito della ballerina, come anticipato appartiene anche lui al settore artistico ed è infatti affermato come tenore e cantante.

Classe 1968, la passione per la musica di Alessandro Safina sboccia grazie ad una particolare propensione per l’opera: interesse che matura già da giovanissimo. Il suo talento lo ha portato in giro per l’Europa, calcando alcuni dei palcoscenici più prestigiosi tra tournée e produzione teatrali. Negli anni a seguire si è interessato anche ad altri generi musicali, dal pop al rock, ampliando ulteriormente la sua caratura artistica.

