Chi è Alessandro Sposito, cavaliere del trono over di Uomini e Donne tornano nel programma dopo la fine della storia con Pamela Fersini.

Dopo Federico Mastrostefano tornato a Uomini e Donne 16 anni dopo il suo trono, nel parterre del trono over è tornato Alessandro Sposito che, nel 2023, aveva trovato l’amore incontrando Pamela Fersini con cui, poi, la storia è finita. Alessandro è originario di San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli e nella vita è un manager nel campo della ristorazione. Laureato presso l’Università Federico II di Napoli, ha vissuto per 20 anni all’estero; ama viaggiare e durante la sua prima partecipazione a Uomini e Donne, cercava una donna che lo mettesse al centro della sua vita.

L’incontro con Pamela Fersini ha dato una svolta al suo percorso nel parterre del trono over portandolo a lasciare la trasmissione. Lontano dai riflettori, però, la relazione tra i due è ufficialmente finita ed oggi, nuovamente single, Alessandro ha deciso di tornare ancora nel programma.

Alessandro Sposito e l’incontro con Tatiana a Uomini e Donne

Deciso a trovare nuovamente l’amore dopo la precedente esperienza vissuta, Alessandro Sposito ha deciso di mettersi subito in gioco e tra le dame nuove del parterre del trono over di Uomini e Donne, il cavaliere è stato colpito soprattutto da una donna. Nella puntata di Uomini e Donne del 26 settembre 2025, Maria De Filippi chiama al centro dello studio proprio Alessandro e, di fronte a lui, si accomoda Tatiana.

Della dama non si hanno molte informazioni: lei, tuttavia, in studio si mostra in tutto il suo fascino che, al centro dello studio, racconta di essere uscita con Alessandro con il quale c’è stato un bacio. “E’ stata una serata divertente e abbiamo chiacchierato parecchio. Abbiamo anche tante cose in comune”, aggiunge Tatiana spiegando di avere le idee chiare sul proprio percorso.