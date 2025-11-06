Chi è Alessandro Sposito, cavaliere del trono over di Uomini e Donne che sceglie di non lasciare il programma con Tatiana.

Tra i cavalieri del passato che, tornati single, hanno scelto di rimettersi in gioco tornando nel parterre del trono over di Uomini e Donne, c’è anche Alessandro Sposito. Manager nel campo della ristorazione, Alessandro è originario di San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli. Dopo aver conseguito la laurea presso l’Università Federico II di Napoli, ha vissuto per molti anni all’estero prima di decidere di tornare in Italia. Durante la precedente esperienza nel parterre del trono over, Alessandro aveva cominciato una frequentazione con Pamela Fersini con cui ha poi lasciato la trasmissione.

La loro storia, tuttavia, per motivi diversi, è finita e, tornato single, Alessandro ha scelto di tornare nuovamente nel parterre del dating show di canale 5 dove ha cominciato a conoscere Tatiana, una nuova dama presente nel parterre.

Alessandro Sposito e la conoscenza con Tatiana a Uomini e Donne

Nella puntata di Uomini e Donne del 6 novembre 2025, Alessandro Sposito torna al centro dello studio per raccontare l’evoluzione della sua frequentazione con Tatiana che ribadisce di essere fortemente interessata a lui ma la reazione del cavaliere spiazza tutti.

Tatiana, essendo arrivata a Uomini e Donne per cercare un uomo con cui costruire una storia, non ha voglia di restare ancora in trasmissione avendo trovato in Alessandro l’uomo che cercava. Il cavaliere, tuttavia, spiega di non essere pronto perché tra loro ci sono ancora dei problemi al punto che il cavaliere, poi, fa scendere anche un’altra dama.