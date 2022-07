Chi è Alessia Costantino, oggi sposa di Davide Silvestri/ “Momento magico”

Alessia Costantino, chi è la moglie di Davide Silvestri

Forse non tutti sanno che oggi, domenica 3 luglio, Alessia Costantino e Davide Silvestri diventeranno marito e moglie. Lui attore e volto noto dell’ultimo Grande Fratello VIP, lei una persona comune, sconosciuta al mondo dello spettacolo. L’abbiamo vista all’opera qualche volta, nei mesi scorsi, quando il compagno partecipava appunto al reality show di Alfonso Signorini.

Matrimonio Davide Silvestri e Alessia Costantino/ "Sposatevi, il tempo non torna"

Sulla futura moglie di Davide Silvestri, quindi, le informazioni scarseggiano. Infatti, oltre ad essere un personaggio al di fuori del mondo dello spettacolo, è anche una ragazza molto riservata. Pare addirittura che la Costantino non abbia nemmeno un profilo Instagram, per cui sono davvero pochi gli elementi pubblici sul suo conto.

Davide Silvestri e Alessia Costantino si sposano il 3 luglio/ La romantica proposta

Alessia Costantino, quante sorprese al suo Davide durante il GF VIP

Ciò che è risaputo, grazie ai racconti di Davide Silvestri, è che attualmente vive in Brianza e che sono entrambi molto innamorati l’uno dell’altra. Lo scorso novembre, quando il fidanzato era dentro la casa, Alessia aveva rilasciato una dolcissima intervista a Casa Chi, dopo aver varcato la porta rossa della casa per una sorpresa. “È stato un momento magico, non mi aspettavo da parte di Davide una reazione così forte. Il suo inginocchiamento, è stato per me una cosa incredibile. Poi le emozioni erano esagerate per la situazione e per le parole che lui mi ha detto”, aveva spiegato Alessia.

Davide Silvestri cambia idea sulle nozze/ Cosa succede?

“Non mi sembrava vero. Infatti anche nei giorni successivi ho fatto un po’ fatica a realizzare che fosse vero e non un sogno“, Da quel momento di cose ne sono successe ancora per la coppia. La proposta di matrimonio è infatti diventata ufficiale e oggi, domenica 3 luglio, Davide e Alessia si sposano.











© RIPRODUZIONE RISERVATA