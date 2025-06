Alessia Mancini è da poco tornata su Rai Uno con la terza stagione di Camper in viaggio, in onda alle 11:30 da lunedì a venerdì. Nata il 25 giugno 1978 a Marino il suo esordio sul piccolo schermo risale al 1994 nella trasmissione Non è la Rai dopodiché ha ricoperto i panni di velina a Striscia la notizia e Doppio Lustro e quello di letterina a Passaparola. È approdata in altri noti programmi come La Ruota della Fortuna e Fuego e ha fatto il suo debutto in televisione anche nei panni di attrice in fiction come Carabinieri e Un posto al sole.

Nel ruolo di conduttrice l’abbiamo invece vista su Rai Due nella trasmissione Mezzogiorno in famiglia e Camper in viaggio. In passato Alessia Mancini ha partecipato come concorrente a La Talpa e all’Isola dei famosi, da tempo si dedica invece ad una sua grande passione, la cucina. Oltre a condividere con i suoi fan sui social i piatti che prepara ha pubblicato anche un libro di ricette

La vita privata di Alessia Mancini: dall’amore con Flavio Montrucchio alla malattia

Per quanto riguarda la sua sfera personale da oltre vent’anni Alessia Mancini è legata sentimentalmente a Flavio Montrucchio, i due sono convolati a nozze nel 2003 e dal loro amore sono nati due splendidi figli, Mya e Orlando. Durante un’ospitata a Verissimo parlando del marito ha fatto sapere che stanno insieme perché si amano ed è tanta la voglia di vivere la vita insieme. Naturalmente non sono mancati i momenti difficili nella loro relazione, ma li hanno sempre affrontati e superati.

Nel 2021 Alessia Mancini si è sottoposta ad un’operazione all’utero per la rimozione di un mioma, un tumore benigno. Sui social aveva raccontato che lo teneva sotto controllo da anni ma quando le sue dimensioni sono aumentate ha dovuto toglierlo perché avrebbe corso il rischio di dover rimuovere l’utero se fosse cresciuto ancora. La splendida conduttrice qualche tempo fa ha anche rivelato di aver perso un figlio prima della nascita di Orlando e ha confessato di essere contraria all’aborto perché nonostante lei sia arrivata per ‘sbaglio’ i suoi genitori l’hanno tenuta anche se non avevano nemmeno vent’anni.