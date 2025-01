Tutto su Alessia Merz

Classe 1974, Alessia Merz è diventata famosa quando era giovanissima partecipando a Non è la Rai. Con la sua bellezza, la Merz aveva conquistato il pubblico italiano che ha continuato a seguirla anche anche nei lavori successivi. Dopo Non è la Rai, infatti, la Merz ha lavorato come velina di Striscia la Notizia insieme a Cristina Quaranta. Nel 2004 ha poi partecipato all’Isola dei Famosi ed è diventata inviata per La vita in diretta nel 2007. Quando l’amore è arrivato nella vita di Alessia, il lavoro è andato in secondo piano. La Merz, infatti, si è innamorata dell’ex calciatore Fabio Bazzani con cui ha poi avuto due figli: (Niccolò nel 2006 e Martina nel 2008).

Dopo il matrimonio e la nascita dei figli, la Merz ha provato a tornare a lavorare non trovando, però, l’occasione giusta. Ora che i figli sono grandi, inoltre, la Merz ha voglia di trovare nuovamente il suo posto nel mondo dello spettacolo.

Alessia Merz e la voglia di tornare a lavorare

Sempre bellissima e con tanta voglia di tornare in pista, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Verissimo, Alessia Merz ha spiegato che ha voglia di tornare a lavorare perché “i figli sono grandi“. “Dopo i primi no hanno smesso di chiamarmi. Ma non sono pentita, sono felice così, non sto mica chiusa in casa con Netflix – ha raccontato ancora la Merz – Ogni tanto faccio qualche cosetta per togliermi lo sfizio, non ci ho messo la croce sopra. Per tornare, dipende dall’offerta, ma non dico di no”.

Dopo il ritorno in tv di Eleonora Cecere, Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi che sono tornate in tv come concorrenti del Grande Fratello 2024, Alessia Merz riuscirà a trovare il suo posto in tv, magari partecipando ad un reality?