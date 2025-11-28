Tutto su Alessia Merz: dalla vita privata alle molestie fino ai genitori e a quello che fa oggi.

Alessia Merz è stata una delle ragazze più amate e famose di Non è la Rai, la celebre trasmissione di Gianni Boncompagni che ha permesso a tantissime ragazze di muovere i primi passi nel mondo della televisione. Dopo quell’esperienza, per Alessia sono arrivate altre possibilità lavorative come quella di Striscia la Notizia che le ha regalato un successo ancora più grande. Bellissima, ad un certo punto della sua vita, trova anche l’amore con il calciatore Fabio Bazzani che sposa e con il quale ha due figli, Nicolò e Martina.

Maddalena Botta, chi è la fidanzata di Giacomo Giorgio/ Dal colpo di fulmine all'amore: si sono conosciuti...

Per dedicarsi alla famiglia, ha scelto di allontanarsi dal mondo della televisione ed oggi, a 51 anni, ammette di aver ricevuto diverse proposte per partecipare, ad esempio, a reality come il Grande Fratello vip che, però, non ha accettato non considerandolo affine al suo modo di essere. Tra un impegno familiare e l’altro, così, la Merz si dedica a lavori saltuari e no0n nega che le piace fare l’opinionista.

Pierina Paganelli, Manuela “Quello di Giuliano non è un incidente”/ “È stato Louis? Non tocca a me dirlo”

Alessia Merz: il rapporto con i genitori e il tentativo di molestie

Accanto ad Alessia Merz c’è sempre stata mamma Patrizia con cui ha un legame davvero speciale. Alessia è nata quando mamma Patrizia aveva solo 20 anni e si sono ritrovate a crescere insieme. Alessia ha anche una sorella, Federica, nata quattro anni dopo. Quando si è trasferita a Roma, è stato difficile per Alessia che viveva in simbiosi con la mamma e la sorella che l’ha poi seguita a Roma per partecipare a Non è la Rai e con loro si è poi trasferita anche la mamma mentre il padre è rimasto a vivere a Trento.

Famiglia nel bosco/ Sindaco Palmoli: “Spiragli per il ricongiungimento, oggi Nathan vedrà una casa...”

Nel corso della sua vita, Alessia ha dovuto affrontare anche un tentativo di molestie come ha raccontato in un’intervista rilasciata a Verissimo a novembre 2024. All’epoca, Alessia aveva solo 18 anni e con la promessa di farle fare un provino per un film, un uomo le ha dato appuntamento in stazione dove ad attenderla c’era un uomo ma invece di andare verso il posto prestabilito si è diretto verso l’ippodromo dove, ad un certo punto, se l’è ritrovato sopra. Le urla, tuttavia, lo ha convinto a desistere.