Chi è Alessia Pecchia di Amici 24: da Viva Rai 2 con Fiorello al percorso nel talent di Canale5 con Alessandra Celentano

È una delle ballerine più promettenti della scuola di Amici e nel talent di Canale5 ha anche trovato l’amore almeno stando agli ultimi gossip che la vedono raggiante al fianco del cantante Luk3 dopo una relazione tempestosa fatta di alti e bassi. Stiamo parlando di Alessia Pecchia. Classe 2001, originaria di Fondi ma vive a Roma dove si è trasferita per frequentare l’Università, facoltà di Ingegneria. A soli 23 anni è già un talento affermato nella danza, ha conquistato numerosi riconoscimenti tra cui il titolo di campionessa WDSF nella categoria Solo Femminile Adulti. Nel 2023, per poche puntate, è entrata nel cast dei ballerini del programma di Fiorello VivaRai2. Il suo esordio ad Amici di Maria De Filippi avviene nella prima puntata, il 29 settembre 2024.

Ballerina di Latino Americano conquista tutti i maestri di danza ma la più entusiasta è Alessandra Celentano: “Ha un bellissimo movimento, la cosa più bella che ha è che si vede la gioia quando balla e le viene naturale, d’istinto.” Tuttavia ha poi aggiunto che ‘ha una forma fisica da sistemare’. Nella scuola la ballerina ha mostrato forza di volontà e determinazione anche se non sono mancati gli scontri con la maestra Deborah Lettieri, scontri che continuano anche al Serale. Alessia è stata la prima ballerina ad accedere al Serale ottenendo i tre ‘Si’ da tutti i coach: Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Deborah Lettieri, quest’ultima, però pur definendola un’ottima ballerina l’accusa di essere poco fluida nei movimenti e poco coinvolta con il proprio partner arrivando ad ammettere: “Una ballerina di latino con le gambe sempre coperte non si è mai vista.” E per questo la Lettieri per due volte in sole due puntate le ha lanciato il guanto di sfida contro la sua ballerina Raffaella Mitaritonna.

Alessia e Raffaella ad Amici non sono state rivali solo nel ballo (entrambe talentuose ed entrambe ballerine di Latino Americano) ma anche in amore. Entrambe, infatti, si sono contese il cantante Luk3. Riservatissima sulla sua vita privata, Alessia si è lasciata andare a poche confidenze durante il suo percorso ammettendo solo di avere pochissime amicizie a causa della sua riservatezza, nella scuola però è nata una particolare simpatia con Luk3. L’innamoramento tra la ballerina ed il cantante è arrivato pian piano, non è stato un colpo di fulmine, tra i due è nata prima un’amicizia speciale che si è trasformata poi in qualcosa di più. Alessia e Luk3 non sono mai usciti allo scoperto apertamente pur catalizzando l’attenzione del gossip.

Tuttavia, nelle scorse settimane, il cantante inaspettatamente si è avvicinato a Raffaella anche lei ballerina latinista e ‘rivale’ della ballerina, Alessia delusa si era lasciata andare ad un pianto a dirotto: “Non passa dall’oggi al domani, non so come fa lui. Quello che mi fa un po’ male è la presa in giro, pensavo mi volesse un po’ più bene.” Alla vista dell’ex fidanzata in lacrime Luk3 è ritornato sui suoi passi: “Ti chiedo scusa per essermi comportato male e per averti fatta soffrire.” E dopo il chiarimento tra Alessia e il fidanzato Luk3 è scoppiato un tenero bacio. Amore a parte sabato scorso alla fine della puntata di Amici è stata eliminata Raffaella e, incalzata da Maria De Filippi, Alessia ha deposto gelosie e competizione spronandola a continuare il suo sogno nella danza anche fuori dalla scuola: “Il consiglio che ti do’ è non fermarti dalle gare e continuare. (…) Sei un cavallo da battaglia, lo dico davvero.” Invece, il sogno di Alessia Pecchia continua nella fase del Serale con al suo fianco la maestra Alessandra Celentano e chissà che non sia proprio lei la vincitrice di Amici 24 nel circuito ballo.