Ad ottenere il secondo pass per la finale di Amici 24 è stata Alessia Pecchia, la ballerina originaria di Fondi. A soli 23 anni, Alessia ha già le idee molto chiare: ama profondamente il ballo e per questa ragione ha deciso di approdare alla corte di Maria De Filippi, nella speranza prima di passare le selezioni e poi di arrivare al serale. Non solamente è riuscita in entrambi gli obiettivi ma è approdata anche in finale, dove ora si giocherà le sue chance con Francesco, Daniele, Trigno e Antonia. Dunque, una grande soddisfazione per lei e per tutto il suo paese d’origine, Fondi, in provincia di Latina, che per l’occasione ha montato un maxi schermo: tutti insieme tiferanno per lei. Alessia Pecchia, inoltre, è anche una studentessa: vive infatti a Roma dove studia ingegneria.

Ma chi è Alessia Pecchia? Come abbiamo visto, è originaria di Fondi, paese del litorale pontino. Lì è nata ma vive a Roma, dove studia. La sua è una famiglia allargata: infatti, dopo la separazione, i suoi genitori si sono ricostruiti una vita. Nonostante ciò, Alessia è sempre cresciuta circondata dall’amore e i suoi genitori l’hanno sempre sostenuta in ogni sua scelta, come quella di prendere parte ad Amici 24.

Alessia Pecchia in finale ad Amici 24: dalle selezioni alla scelta di Elena D’Amario

A settembre, quando si è presentata alle selezioni di Amici 24, Alessia Pecchia ha fin da subito incantato con la sua classe naturale. “La cosa più bella che ha è che si vede la gioia quando balla. Mi piace perché le viene in maniera naturale, d’istinto” ha affermato Alessandra Celentano dopo averla vista ballare la prima volta. Un complimento bellissimo, soprattutto molto reale. Alessia, infatti, non ha mai perso quella voglia di ballare nel corso del programma, mostrandosi sempre gioiosa nel fare ciò che ama.

Proprio Alessia Pecchia è stata la prima concorrente ad entrare nella scuola di Amici 24 e ci è riuscita grazie al suo immenso talento. Per quanto riguarda la finale, invece, Alessia è stata la seconda ballerina ad approdare all’atto conclusivo del programma. L’ha spuntata lei tra i tre talenti rimasti in gara. Decisiva è stata la preferenza di Elena D’Amario, coach del programma: la grande ballerina ha infatti indicato Alessia come meritevole di finale e così è stato. Ora la ballerina di Fondi si giocherà le sue chance.

Alessia Pecchia può trionfare in finale ad Amici 24?

Dopo essere approdata in finale, manca ancora uno step importante ad Alessia Pecchia per concludere il suo percorso nel modo migliore. Riuscirà a trionfare nel corso della finale? Lo scopriremo solamente questa sera ma prima andiamo a vedere cosa ne pensa il pubblico da casa. “Mi ha fatto strano leggere il nome sulla maglia dei finalisti, sapere che ci fossi io lì e che stessi vivendo quella situazione. Al di là di quella situazione, sono stata super emozionata e felice. Volevo rimanere tutta d’un pezzo ma mi veniva da piangere come una fontana” ha raccontato Alessia.

Sarà lei a vincere ad Amici 24? Le chance che la ballerina di Fondi trionfi non sono certo poche ma ci sono alcuni concorrenti più avanti di lei, come dimostrano i bookmakers. Le quote della Sisal danno infatti la vittoria di Alessia a 3.50 mentre quote più basse hanno quella di Trigno e di Antonia. Dunque Alessia si giocherà le sue chance ma non è la favorita.