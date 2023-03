Chi é Alessio Cavaliere, concorrente di Amici 2023?/ Web lo vuole finalista

Amici 22, chi é il concorrente ballerino Alessio Cavaliere: la vita e la carriera, passando per il talent show

É uno dei papabili candidati alla finale del serale di Amici 2023 per i consensi del web, Alessio Cavaliere, ammesso alla competizione dei talenti da Raimondo Todaro. Ma chi é Alessio Cavaliere? Classe 2003 e originario di Napoli, può definirsi un ballerino di hip hop e appassionato della danza sin dalla giovanissima età. Giunge a qualificarsi tra i 15 concorrenti ammessi al serale targato Amici 2023 ed.22, dopo una prima esperienza al talent prodotto e condotto da Maria De Filippi. Approda ad Amici 21 per affrontare una sfida contro Guido Domenico Sarnataro, voluta da Veronica Peparini. Ma in occasione della sfida, a vincere é il competitor Guido. Nel 2023 però Alessio torna ad Amici e si aggiudica il posto di concorrente nella scuola, per volere di Raimondo Todaro.

Perché Wax di Amici 22 ha un cicatrice sul viso?/ Cos'è veramente il segno rosso

Quest’ultimo, insegnante di danza al talent prodotto e condotto da Maria De Filippi, Amici, promuove Alessio Cavaliere ad Amici tra gli ultimi ingressi nella scuola come new-entry, fino all’ammissione al serale targato Amici 2023 ed.22, in sostituzione dell’allievo Samuele Antinelli.

Il web vuole Alessio Cavaliere finalista alla finale targata Amici 2023 ed.22

Molto presto la new entry spegne le contestazioni online di chi si rifiuta di accetterei che sia il nuovo concorrente di Amici, al posto dell’uscente Samuele che sarebbe stato sfruttato da Todaro per fare numero di allievi con tanto di effetto suspence e sorpresa con la sostituzione inaspettata a beneficio degli ascolti TV al talent show. Alessio Cavaliere si impone in più occasioni come il primo classificato, nella classifica della consuetudinaria gara della puntata domenicale di Amici di ballo, tra i concorrenti in corsa al talent show. E, intanto, mentre fervono i preparativi per la competizione del serale targato Amici 2023 ed.22, complice il suo seguito social stimato oltre 20mila follower, Alessio Cavaliere é dato da molti telespettatori e seguaci di Amici 22 come uno dei papabili candidati al posto di finalista alla finale targata Amici 2023 ed.22. In particolare, per il circuito dei ballerini del talent di Amici sui talenti di ballo e canto, gli internauti chiedono fortemente lo scontro tra titani con protagonisti Alessio e Mattia Zenzola, in previsione della finale targata Amici 2023 ed.22.

Amici 22 serale 2023, 1a puntata/ Diretta ed eliminati: Rudy e Celentano sfidano i prof!

LEGGI ANCHE:

Amici 22, regolamento del Serale come funziona/ Giuria esterna, eliminazioni, sfide

© RIPRODUZIONE RISERVATA