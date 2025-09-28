Alessio Di Ponzio, chi è il giovane ballerino di Amici 25: lo scorso anno abbandonò anzitempo il talent per un infortunio, ora la sua occasione di riscatto

Alessio Di Ponzio, chi è e carriera dell’allievo di Amici 25

Ad Amici 25, al via da oggi domenica 28 settembre 2025 su Canale 5, c’è spazio anche per un graditissimo ritorno che proviene direttamente dalla precedente edizione: Alessio Di Ponzio. Il giovane ballerino farà parte della nuova classe del talent dopo il brutto infortunio che, lo scorso gennaio, lo mise k.o. costringendolo ad abbandonare anzitempo la trasmissione.

Alessio Di Ponzio, per chi desidera conoscere meglio il suo profilo e la sua carriera, è un giovane talento della danza; nato a Taranto nel 2007, sin da bambino si è appassionato al mondo del ballo e ha fatto di questa disciplina la sua passione per la vita.

Nonostante la giovanissima età vanta già un ricco curriculum professionale; fu infatti tra i piccoli protagonisti del talent show di La5 Tra sogno e realtà nel 2016. Più di recente, lo scorso anno, ha invece fatto parte del corpo di ballo di Battiti Live, lo show musicale di Canale 5 condotto da Ilary Blasi e Alvin; oggi, invece, è un membro della compagnia di danza White Cloud.

Alessio Di Ponzio: l’infortunio ad Amici 24 e la seconda opportunità

Lo scorso anno Alessio Di Ponzio ha preso parte ad Amici 24: fu un’esperienza sfortunata, poiché si concluse anzitempo a causa di un brutto infortunio. Tutto accadde lo scorso gennaio, durante una lezione di ballo sotto la guida del suo allora insegnante Emanuel Lo, quando, dopo un atterraggio sbagliato, poggiò male il piede al suolo procurandosi un infortunio.

Dopo il brusco movimento, il giovane allievo faticò ad appoggiare la gamba a terra e sin da subito le condizioni si rivelarono preoccupanti. Il ballerino dovette abbandonare il talent ma, nonostante l’episodio sfortunato, gli fu comunque concessa dalla produzione una seconda opportunità, quella di tornare nella scuola l’anno successivo.

Ecco dunque che Alessio Di Ponzio è tornato in scena come allievo ufficiale di Amici 25, nella speranza che questa seconda occasione sia più fortunata. Un ritorno condito da una piccola polemica, dal momento che, secondo la segnalazione di un’utente sui social, non gli sarebbe stata data la possibilità di esibirsi nella prima puntata in onda oggi pomeriggio. Ci sarà per lui comunque più di un’occasione per mettere in mostra il suo talento.