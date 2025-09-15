Temptation Island, mistero su Alessio Loparco: i genitori lanciano un appello disperato, “Sparito da 7 mesi, facci sapere che stai bene”.

Alessio Loparco non parla più coi genitori? Ecco cos’hanno dichiarato sul figlio avvocato

Alessio Loparco è stato uno dei protagonisti più amati e allo stesso tempo discussi di questa edizione di Temptation Island 2025, conclusasi in quel di luglio. In particolare, il ragazzo è stato sulla bocca di tutti per la sua strana relazione con Sonia Mattalia: entrambi avvocati, hanno deciso di cancellarsi dall’Ordine prima di entrare nel programma per evitare ripercussioni. Ma negli ultimi giorni si parla di qualcosa di preoccupante, dato che i genitori di Alessio hanno lanciato un appello piuttosto strano al settimanale Oggi. Ecco cos’hanno detto.

“Alessio siamo sempre stati orgogliosi di te e lo siamo ancora di più oggi dopo averti visto in tv, ma perché tu ti stai dimenticando di noi?“, hanno scritto i genitori di Alessio, “Sono sette mesi che sei sparito, non rispondi alle nostre telefonate e ai nostri messaggi. Ma perché? Non farci soffrire inutilmente. Non vogliamo disturbarti, fatti pure la tua vita. Facci solo sapere che stai bene, sei felice e anche noi staremo meglio“. Insomma, mamma e papà di Alessio Loparco si trovano in una situazione difficile e non riescono a capire come mai il figlio non sia più presente come prima. Cosa sarà successo?

Alessio di Temptation Island toglie la targa dallo studio legale: cambio vita?

Molti oltre ai genitori si sono resi conto di un profondo cambiamento nella vita di Alessio Loparco, il quale ha infatti deciso di cancellarsi dall’Ordine degli Avvocati per evitare sanzioni disciplinari. Nonostante lavorassero insieme, Sonia M avrebbe venduto il suo studio legale. Allo stesso tempo, il compagno avrebbe tolto la sua targa dello studio di avvocati. Secondo alcuni telespettatori, Sonia M e Alessio starebbero cercando di intraprendere una carriera nel mondo dello spettacolo e preparandosi la strada per nuovi orizzonti lavorativi. Non solo, pare che Alessio abbia fatto la proposta di matrimonio alla compagna. Ovviamente, scopriremo tutte le novità sulla coppia a Temptation Island e poi…, dove gli avvocati ci aggiorneranno sui loro obiettivi futuri.