Chi è Alessio Lapice, attore italiano/ Fidanzata? Tutto tace. La carriera tra serie tv e cinema

Alessio Lapice, attore italiano: i primi passi nel mondo della recitazione

L’Italia è senza dubbio ricca di talenti nel mondo del cinema e della recitazione in generale e tra le stelle più lucenti dell’ultimo periodo è da segnalare la carriera di Alessio Lapice. Classe 1991, è nato a Napoli dove ha mosso i primi passi per scoprire la passione per il settore della recitazione. La sua gavetta da attore diventa più intensa a Roma dove si trasferisce a 17 anni per frequentare l’accademia Duse International.

Negli anni successivi alla formazione, Alessio Lapice inizia già a guadagnare largo spazio con il suo talento entrando nel cast di alcune serie tv particolarmente note al pubblico televisivo. Da “Sotto Copertura” a “Gomorra – La serie”; opportunità che hanno messo subito in evidenza il suo talento. L’esordio sul grande schermo è invece datato 2017 e coincide con il film Il padre d’Italia. Da annoverare anche le sue prime esperienze nel ruolo da protagonista, prima con “Tafanos” e poi con “Nato a Casal di Principe”.

Alessio Lapice, i primi ruoli da protagonista tra tv e cinema

La carriera di Alessio Lapice, soprattutto dopo l’esordio sul grande schermo, si dividerà dunque tra fiction televisive e importanti pellicole cinematografiche. Tra i suoi impegni più recenti occupa un posto di rilievo il ruolo nella serie “Imma Tataranni – Sostituto procuratore”. Altrettanto apprezzata la sua interpretazione nel film “Diabolik – Ginko all’attacco”, al fianco di Miriam Leone e Giacomo Giannotti.

Per quanto concerne le curiosità riferite alla vita privata e sentimentale di Alessio Lapice, le informazioni sono piuttosto carenti. L’attore ha sempre tentato di separare sfera privata e sfera pubblica, limitando dunque il racconto della propria quotidianità. Non sappiamo dunque se attualmente sia fidanzato oppure single; anche osservando i suoi canali social, oltre ad una smisurata passione per il calcio, non si evincono ulteriori curiosità legate alla sua attualità sentimentale.

