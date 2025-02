Alessio Lapice, chi è e carriera dell’attore: gli studi in recitazione

Alessio Lapice è tornato in televisione tra i protagonisti nel cast di Imma Tataranni – Sostituto procuratore 4, serie nella quale recita ininterrottamente dal 2019. Il talentuoso attore di origini napoletane e classe 1991 ha scoperto da giovanissimo la passione per la recitazione, al punto da decidere di trasferirsi a Roma per affinare la tecnica e frequentare l’Accademia. “Ho un ricordo molto bello dei miei primi passi in questo mondo. Non hai storia, tutto quello che succede è tutto bello“, aveva raccontato in un’intervista a La volta buona lo scorso anno.

Alberto Castagna, chi era il padre di Carolina Castagna: com'è morto e malattia/ "Vederlo stare male..."

In quell’occasione raccontò di essersi trasferito da Castellammare alla Capitale dove iniziò a studiare. Dopo diversi ‘no’, arrivò il primo ‘sì’ ed iniziò così a recitare sul set a soli 19 anni: “Quando è arrivato il primo sì, chiamai subito mia madre per dirglielo. Da allora, ogni sì la chiamo”. Dopo gli studi e una formazione artistica avvenuta presso il Centro sperimentale di cinematografia, l’attore è poi diventato un volto popolare soprattutto delle fiction televisive.

Chi è Paola Tiziana Cruciani, carriera e vita privata/ Dall'ex marito Paolo Virzì a oggi: ha un compagno?

Alessio Lapice tra cinema, tv e vita privata: ha una fidanzata?

Il debutto televisivo di Alessio Lapice è arrivato nel 2015 nella fiction Sotto copertura – La cattura di Iovine; successivamente ha recitato sul set di serie TV quali Don Matteo 10 e Gomorra 2, sino al grandissimo successo di Imma Tataranni da poco tornata sul piccolo schermo con la sua quarta stagione. Attivo anche al cinema, l’attore ha debuttato nel 2017 nel film di Fabio Mollo Il padre d’Italia, recitando al fianco di Luca Marinelli e Isabella Ragonese; sul set ha anche lavorato, fra gli altri, in Nato a Casal di Principe di Bruno Oliviero e Il primo re di Matteo Rovere.

Carolina Castagna, chi è la figlia di Alberto Castagna/ "Mi ha sempre descritta come la sua principessa"

Cosa sappiamo invece della sua vita privata? Alessio Lapice ha una fidanzata? A tal riguardo non sono disponibili sufficienti informazioni, se non che al momento l’attore dovrebbe essere single. Nell’intervista a La volta buona dello scorso anno, sbilanciandosi sulle tematiche amorose, confessò di aver sofferto in passato e dicendosi libero: “Inseguo l’amore finché posso e mi ha fatto male. Ora sto benissimo”.