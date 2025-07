Tutto quello che c'è da sapere su Alessio Loparco di Temptation Island 2025 e la pagella del suo percorso nel programma.

Tra i fidanzati più discussi di Temptation Island 2025, un posto di rilievo spetta sicuramente ad Alessio Loparco, fidanzato da otto anni con Sonia Mattalia e che, sin dalle prime battute della prima puntata del programma condotto da Filippo Bisciglia, ha fortemente scatenato le critiche del pubblico che non gli ha perdonato determinate frasi dette nei confronti di Sonia. Esattamente come la fidanzata, anche Alessio Loparco è pugliese, ha 39 anni e lavora come avvocato. Durante il percorso nel villaggio di Temptation Island 2025 non ha nascosto di essere stato aiutato da Sonia nella sua realizzazione professionale aggiungendo, però, che per gratitudine le ha chiesto di sposarlo.

Alessio, inoltre, non solo ha messo in dubbio l’attuale sentimento che prova nei confronti di Sonia ma ha spiegato di non essere sicuro di averla realmente amata. Tutte dichiarazioni forti che gli sono costate dure critiche da parte del popolo del web che ha totalmente bocciato il suo percorso nel programma.

Alessio Loparco: perché il suo percorso a Temptation Island 2025 sarebbe da rifare

Alessio Loparco porta a casa la totale bocciatura non solo come protagonista di Temptation Island 2025, ma soprattutto come fidanzato. Dopo otto anni di relazione, nei confronti di Sonia Mattalia, non ha mostrato né empatia né comprensione. La reazione rabbiosa che ha avuto quando Sonia ha deciso di chiedere il falò di confronto immediato già nel corso della prima puntata ha messo in luce il suo vero obiettivo ovvero restare nel villaggio per tutti i 21 giorni e non salvare la relazione con Sonia.

Concetto che ha ribadito anche durante l’ennesimo falò di confronto chiesto da Sonia che ha provato a rimettere insieme i cocci della relazione. Ancora una volta, Alessio non solo ha rifiutato di tornare con Sonia ma ha ribadito che impedendogli di vivere l’avventura nel villaggio ha dimostrato di non amarla.

Un’accusa che il pubblico ha definito infondata sostenendo come Sonia, con la fine della relazione, abbia in realtà portato a casa la vittoria. Con la scelta di non dare un’altra possibilità a Sonia, invece, Alessio ha messo in atto la sua “vendetta” per non aver avuto la possibilità di viversi l’avventura.

