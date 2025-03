Tutto su Alessio N, cavaliere del trono over di Uomini e Donne

Tra i nuovi cavalieri del trono over di Uomini e Donne c’è anche Alessio N di cui, al momento, non si conosce l’età e la professione. Capelli brizzolati, sguardo vispo e con le idee chiare, è arrivato in trasmissione per conoscere una donna con cui costruire una vera storia. Sin dal suo arrivo nel parterre del trono over, Alessio non è rimasto indifferente al fascino delle dame. Il cavaliere, inizialmente, è uscito con Barbara De Santi con cui, però, non è scattata la scintilla al punto che Barbara, poi, ha lasciato il programma con Ruggiero con cui è attualmente fidanzata.

Alessio, però, non è rimasto a guardare e si è tuffato in nuove conoscenze. Il cavaliere, infatti, è uscito con le due Cristina ma con entrambe non ha funzionato. Nelle ultime registrazioni di Uomini e Donne, infine, ha deciso di uscire con Francesca.

Alessio N e Francesca: nasce una nuova coppia a Uomini e Donne?

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, giovedì 27 marzo 2025, Alessio N raggiunge il centro dello studio per confrontarsi con Francesca. Quest’ultima, durante il suo percorso nel parterre del trono over, ha cominciato una frequentazione con Alessio Pili Stella con cui tutto andava bene. Di fronte ai dubbi del cavaliere, tuttavia, la dama ha fatto un passo indietro.

Successivamente ha deciso di uscire con Giovanni ma di fronte alla voglia del cavaliere di conoscere altre dame tra cui Gloria Nicoletti e Agnese con la quale ci sono stati diversi baci, Francesca ha deciso di chiudere definitivamente. Con Alessio, la conoscenza è appena iniziata: sarà quella giusta?