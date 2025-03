Alessio Pili Stella e la conboscenza con Luana

Tra i protagonisti, ormai storici, del trono over di Uomini e Donne spicca Alessio Pili Stella che, dopo aver lasciato il programma con Claudia Lenti con cui ha vissuto una storia durata qualche mese, è tornato in trasmissione per cercare nuovamente l’amore. Il cavaliere è uscito con Francesca con cui ha avuto una frequentazione abbastanza lunga durante la quale la dama ha ammesso di provare dei forti sentimenti. Frequentazione che, però, è finita non essendoci lo stesso trasporto da entrambe le parti. Il cavaliere, poi, ha provato a conoscere Morena che però ha rifiutato e Agnese con la quale la conoscenza si è chiusa quasi subito.

Chi è Luana Nicchiniello, dama di Uomini e Donne/ Esce con Alessio Pili Stella ma lui...

Diverso, invece, il discorso per Luana, dama 37enne del parterre con cui è nato immediatamente un feeling. Il cavaliere, durante uno dei primi confronti in studio, ha ammesso di essere stato colpito dalla dolcezza della dama a cui ha concesso subito l’esclusiva. Nella puntata di Uomini e Donne del 18 marzo 2025, tuttavia, c’è stato il colpo di scena.

Uomini e Donne, anticipazioni puntate dal 18 al 21 marzo 2025/ Caos per Gemma, Sabrina esce con Sebastiano

Alessio Pili Stella ritira l’esclusiva a Luana a Uomini e Donne

Maria De Filippi annuncia la volontà di Alessio Pili Stella di ritirare l’esclusiva concessa a Luana e il cavaliere del trono over di Uomini e Donne conferma tale intenzione. “Nonostante mi piaccia tanto non sono innamorato, non ho ancora quello stravolgimento tale…” spiega lui. I due ammettono di aver avuto un’intimità ma lui annuncia la volontà di voler conoscere altre persone, motivo per cui ha deciso di togliere l’esclusiva.

Le parole di Alessio feriscono Luana: “Mi sono aperta ma cosa è cambiato per te?” lo incalza mentre Gianni Sperti dice di non essere sorpreso dall’atteggiamento del cavaliere che, secondo l’opinionista, sarebbe reiterato nel tempo. Nonostante tutto, Alessio decide di ballare con Luana che, però, rifiuta.

Sabrina Zago: chi è la dama di Uomini e Donne/ Blocca Giuseppe ovunque e riceve i consigli di Tina Cipollari